Tóc Tiên mặc tôn vòng một bên dàn sao

Dự sự kiện quy tụ dàn sao, Tóc Tiên ghi điểm khi chọn trang phục pha trộn chất liệu da cá tính và chiffon xếp tầng. Phom váy cúp ngực siết eo giúp mỹ nhân tôn vòng một. Cô kết hợp túi Louis Vuitton Capucines tua rua lấp lánh tạo điểm nhấn cho diện mạo.