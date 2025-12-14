Chủ nhật, 14/12/2025
Chủ nhật, 14/12/2025, 13:26 (GMT+7)

Tóc Tiên mặc tôn vòng một bên dàn sao

Ca sĩ Tóc Tiên phối trang phục gợi cảm với túi hiệu khi dự sự kiện cùng Lương Thùy Linh, Quỳnh Anh Shyn, Hiếu Thứ Hai.

Dự sự kiện quy tụ dàn sao, Tóc Tiên ghi điểm khi chọn trang phục pha trộn chất liệu da cá tính và chiffon xếp tầng. Phom váy cúp ngực siết eo giúp mỹ nhân tôn vòng một. Cô kết hợp túi Louis Vuitton Capucines tua rua lấp lánh tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Tóc Tiên gặp gỡ fan, tạo dáng ở sự kiện tối 12/12 ở TP HCM.

Từ trái qua gồm ca sĩ Nicky, Juky San, Tóc Tiên và Lamoon.

Ca sĩ Bích Phương mặc thanh lịch với đầm tôn dáng, xách túi Capucines họa tiết da báo.

Rapper Hiếu Thứ Hai diện set đồ thuộc bộ sưu tập Pre-Spring 2026 của nhà mốt Pháp gồm áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng.

Hiếu Thứ Hai xuất hiện và diễn loạt hit gồm Ngủ một mình, Vệ tinh, Ngáo ngơ ở sự kiện.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn đầm ngắn dáng A tôn chân dài.

Người mẫu Tuyết Lan dự sự kiện sau ba tháng sinh con đầu lòng.

Người mẫu Dahan Phương Oanh diện đầm cổ cao với những đường cắt xẻ.

Người mẫu Gen Z Huỳnh Tú Anh kết hợp đầm dây họa tiết hoa với boots da.

Amee diện trang phục phong cách mùa đông với chi tiết tua rua.

Ca sĩ Min nổi bật với mái tóc nhuộm.

Ca sĩ Phương Ly phối đầm denim cùng boots da cổ cao.

Quỳnh Anh Shyn mặc trang phục suông rộng và để mái tóc bạch kim.

Từ trái qua: diễn viên Liên Bỉnh Phát, Isaac, Steven Nguyễn và Song Luân.

Loạt sao mặc phong cách nam tính dự chương trình gồm Ma Ran Đô, Tăng Duy Tân, Thiên Minh, 2Pillz (trái qua).

Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp

