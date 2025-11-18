Huỳnh Tú Anh: 'Tôi thất bại nhiều trước khi có cơ hội diễn show Chanel'

Huỳnh Tú Anh, 23 tuổi, gắn chữ "Việt Nam" sau tên để gây ấn tượng với êkíp show Chanel, giành được cơ hội catwalk sau nhiều lần bị từ chối.

Đầu tháng 11, cô là người mẫu Việt đầu tiên diễn show Chanel và vừa hoàn thành các màn trình diễn ở Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 tại Hà Nội, kéo dài từ ngày 12 đến 15/11. Dịp này, cô nói về trải nghiệm làm việc với nhà mốt Pháp hàng đầu thế giới.

Huỳnh Tú Anh catwalk show Chanel ở Singapore Huỳnh Tú Anh catwalk ở show Cruise 2026 của Chanel tại Singapore hôm 4/11. Video: Nhân vật cung cấp

- Cảm xúc của chị khi là người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Chanel?

- Đó là một niềm tự hào vô cùng lớn trong sự nghiệp của tôi. Thực sự, tôi không thấy áp lực mà cảm xúc lớn nhất là cuối cùng mình đã được công nhận. Đó là một sự công nhận quý giá, nhất là sau rất nhiều lần thất bại khi casting cho hãng và nhiều nhà mốt quốc tế. Tôi từng nghi ngờ bản thân. Việc này cho tôi thấy mọi nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp, giúp tôi tự tin và vững vàng hơn rất nhiều trên con đường làm nghề.

Cô trình diễn váy chữ A phối dây chuyền ngọc trai và túi tote Chanel. Huỳnh Tú Anh quê TP HCM, đăng quang The Face Vietnam 2023. Cô đầu quân cho Women Management ở Paris, Pháp và Major Model Management tại Milan, Italy từ tháng 9/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quá trình chị làm việc với Chanel diễn ra thế nào?

- Khi biết hãng tuyển người mẫu cho show ở Singapore, tôi được công ty quản lý gửi hồ sơ online gồm ảnh và video catwalk. Những ngày chờ kết quả dường như dài vô tận. Trước đó, tôi từng casting trực tiếp cho hãng một lần nhưng không đạt. Cho tới khi nhận được email trúng tuyển kèm vé máy bay, tôi vỡ òa, nhảy cẫng lên. Tôi vui quá nên gọi ngay cho siêu mẫu Anh Thư - huấn luyện viên The Face của tôi mà không nhớ rằng lúc đó đã nửa đêm.

Tôi sang Singapore hai ngày trước show diễn để làm thủ tục. Các người mẫu phải nộp giấy khám sức khỏe cho thấy đủ điều kiện làm việc. Chanel luôn bố trí lực lượng an ninh, bác sĩ trực 24/7 để chăm sóc chúng tôi, xử lý trường hợp khẩn cấp. Người mẫu không được tiếp cận với các thiết kế cho tới trước giờ thử đồ và trình diễn.

Trong hậu trường, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện cùng nhiều người mẫu quốc tế tôi vốn ngưỡng mộ, như Young Young Bae, Alva, Yilan Hua, Chutimon. Họ không chỉ đẹp mà còn chuyên nghiệp và thân thiện.

- Chị làm gì để tạo bản sắc riêng khi làm việc với hãng?

- Trước giờ diễn, tôi chủ động gắn hai chữ "Việt Nam" ngay sau tên của mình. Tôi muốn mọi người biết mình đến từ đâu. Điều đó đã thực sự tạo ra sự ghi nhớ. Khoảnh khắc xúc động và nhớ nhất là khi giám đốc catwalk vỗ nhẹ lưng tôi và gọi tên để bước ra sàn diễn: "Tú Anh Việt Nam, go!".

Lúc đó, tôi cảm thấy mọi ký ức làm nghề dường như tua ngược lại chỉ trong một tích tắc. Tôi không dám tin đó là sự thật. Vài phút trước đó, tôi thấy mình rưng rưng nhưng đã kịp thời trấn tĩnh lại để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Huỳnh Tú Anh trong hậu trường show Calcaterra ở Milan Fashion Week. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị chuẩn bị ra sao để có màn catwalk như ý?

- Sự chuẩn bị luôn là yếu tố tiên quyết. Trước mỗi buổi casting hay show diễn, tôi đều nghiên cứu kỹ lưỡng tinh thần của thương hiệu và thông điệp của bộ sưu tập. Chanel là biểu tượng của cổ điển nhưng phóng khoáng và tự tin. Với bộ sưu tập dành cho kỳ nghỉ 2026, tinh thần đó còn được cộng hưởng với không khí rực rỡ của mùa hè Singapore. Vì vậy, tôi tập sải bước, đánh hông vừa phải, sao cho giữ được những bước catwalk khoáng đạt mà vẫn phảng phất chất Pháp thanh lịch.

Trải qua nhiều lần thất bại ở các buổi casting lớn nhỏ gần một năm qua, tôi đã rút ra bài học tâm đắc nhất. Sự tự tin và niềm tin tuyệt đối rằng "mình làm được" là chìa khóa. Khi niềm tin đó đủ mạnh, các giám đốc casting có thể nhìn thấy "ngọn lửa" năng lượng và sự quyết tâm của bạn. Chính điều đó sẽ khiến họ ấn tượng và ghi nhớ bạn. Có thể ngay bây giờ, bạn chưa được lựa chọn. Nhưng chắc chắn một lúc nào đó, ở những show thích hợp, họ sẽ nhớ đến và chọn bạn.



- Chị tập luyện, chăm sóc bản thân ra sao để duy trì sắc vóc?

- Đối với nghề người mẫu, tiêu chuẩn về kỹ năng và hình thể khắt khe đến từng centimet. Để đáp ứng, tôi phải áp dụng chế độ ăn uống và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt. Tôi hạn chế ăn đường, tinh bột, mỡ và uống nhiều nước.

Tôi duy trì tập luyện khoảng ba buổi một tuần. Một tuần trước show, tôi chỉ ăn trứng, rau, ức gà, yến mạch. Trước show hai ngày tôi áp dụng chế độ ăn riêng biệt dành cho người mẫu. Giai đoạn trong show hoặc các buổi chụp hình, tôi bổ sung nhiều đạm để cơ thể săn chắc hơn.

Một chế độ dinh dưỡng nếu nghiêm khắc có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như mất ngủ, rụng tóc và rối loạn chuyển hóa. Những khó khăn này đã tạo ra áp lực rất lớn, khiến tôi có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng may mắn bên cạnh tôi luôn có những người bạn đồng hành. Tôi cũng luôn tin vào mình, tìm cách chăm sóc bản thân và đó là kim chỉ nam giúp tôi vượt qua tất cả.

Huỳnh Tú Anh catwalk show Sara Wong Xuân Hè 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị đặt mục tiêu ra sao trong chặng đường sắp tới?

- Tôi đang cố gắng sắp xếp để có thể sống và làm việc ở nước ngoài, phát triển sự nghiệp. Năm sau, tôi muốn thử sức ở New York Fashion Week tại Mỹ. Nhìn lại toàn bộ quá trình, cả những hạnh phúc và nỗi buồn, tôi biết ơn bản thân đã không dừng bước, biết ơn những người đã dạy dỗ, cho tôi cơ hội thể hiện.

Sau rất nhiều lần thất bại, tôi đã có lúc tổn thương, mông lung và nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng sau đó, tôi nhận ra lý do duy nhất khiến tôi ở lại là niềm đam mê quá lớn với công việc này. Tình yêu và sự chăm chỉ giúp bạn tiếp tục bước đi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

