Cuộc sống của Tuyết Lan khi làm mẹ

Người mẫu Tuyết Lan cố gắng sắp xếp thời gian để vừa chăm sóc con sơ sinh vừa quản lý công ty.

Hơn một tháng đón con gái đầu lòng Khánh Anh, Tuyết Lan đang dần làm quen với nhịp sinh hoạt mới. Người mẫu cho biết vẫn nhớ cảm giác khi nghe tiếng con khóc đầu tiên - xúc động kèm một chút lo lắng.

Cuộc sống gia đình cô thay đổi kể từ lúc có thành viên mới. Trước đây, Tuyết Lan quen với lối sống tự do, linh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi theo ý thích. Từ lúc có con, cô sinh hoạt theo lịch của em bé, cho con bú và ngủ theo từng cữ trong ngày, tắm nắng, thay bỉm, hút sữa. Người mẫu cho biết cô ít sữa nên phải cho con ăn thêm ngoài. Mỗi sáng, cô luôn uống một bình trà hoa cúc lớn để làm ấm cơ thể và có tác dụng lợi sữa sau sinh.

Tuyết Lan đưa con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng đều đặn theo lịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mặc dù có bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc bé, Tuyết Lan vẫn muốn ở cạnh con mới yên tâm. Vết mổ sau sinh chưa lành hẳn, cô còn phải điều hành công ty quản lý người mẫu nên đôi lúc cảm thấy kiệt sức. "Để có một giấc ngủ trọn vẹn vài tiếng cũng trở nên xa xỉ. Thỉnh thoảng tôi thấy bị quá tải. Nhưng đổi lại, mỗi lần con nắm tay tôi, cười khẽ sau khi bú no hay ngủ ngon lành trên ngực mẹ, mọi mệt mỏi như tan biến", cô nói.

Tuyết Lan thừa nhận lúc đầu tự áp lực khi luôn lo lắng việc làm mẹ không tốt, không hiểu được con muốn gì. Khi bình tĩnh lại và được chồng động viên, cô nhận ra "điều gì thật sự muốn thì sẽ học và làm được". Cô nói: "Không ai sinh ra đã tự biết làm mẹ. Đó là một hành trình vừa học, vừa yêu, vừa lớn lên cùng con".

Tuyết Lan thường cho con đi dạo để bé tiếp xúc ánh nắng nhiều hơn và giúp tinh thần thư thái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ Thiện Khanh - chồng Tuyết Lan - và ông bà nội thay nhau bế bé để cô được chợp mắt, lấy lại sức sau sinh. Lần đầu bế con, anh bối rối vì sợ làm đau con. Nhưng khi bé dụi đầu vào ngực bố rồi ngủ ngon lành, anh đỏ hoe mắt. Từ lúc vợ mang bầu đến nay, anh sắp xếp công việc, ưu tiên dành nhiều thời gian cho hai mẹ con. Đêm đầu tiên sau khi vợ mổ đẻ, anh thức trắng, canh chừng những cơn đau của vợ.

Tuyết Lan cho rằng có con khiến hai vợ chồng cùng trưởng thành, thay đổi. "Từ hai người xa lạ, yêu và cưới rồi trở thành bố mẹ, chúng tôi trở nên sâu sắc, trách nhiệm hơn. Yêu thương cũng vì thế mà đầy đặn hơn", cô nói. Người mẫu biết ơn chồng vì luôn sẻ chia, che chở khiến cô an tâm. Cô cũng hạnh phúc khi được bố mẹ hai bên truyền lại kinh nghiệm nuôi con nên đã bớt lóng ngóng. "Nhìn chồng bế con, nhìn con lớn lên từng ngày, tôi thấy mình đang sống trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời".

Vợ chồng Tuyết Lan trò chuyện với con giúp bé tăng nhận thức sớm hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp đã trở lại công việc như chụp hình quảng cáo, dự sự kiện từ cuối tháng 9 sau khi hồi phục được 85%. Cô cho biết đam mê thời trang nên làm việc cũng là nạp thêm năng lượng khi được kết nối với mọi người, giúp đầu óc linh hoạt, tích cực hơn. Cô hy vọng có thể mang những cảm xúc, trải nghiệm làm mẹ vào các dự án, bộ ảnh, show diễn sắp tới.

Tuyết Lan, 35 tuổi, là một trong những người mẫu thành công của làng mốt Việt, từng catwalk cho Louis Vuitton và nhiều show ở New York Fashion Week. Cô kết hôn với bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ Thiện Khanh tháng 3/2024. Sau khi lập gia đình, người đẹp vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang và làm đẹp, tiếp tục phát triển công ty đào tạo người mẫu Mod Management do cô sáng lập.

Vợ chồng Tuyết Lan đi trăng mật ở châu Phi Vợ chồng Tuyết Lan đi trăng mật ở châu Phi. Video: Nhân vật cung cấp

Ý Ly