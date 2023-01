Tốc độ SSD trên MacBook Pro 2023 chậm hơn thế hệ cũ

Hai mẫu MacBook Pro 14 inch và Mac Mini 2023 với chip M2 được cho là có ổ cứng với tốc độ đọc ghi thấp hơn nhiều bản dùng chip M1.

Giữa tháng 1, Apple công bố MacBook Pro 2033 phiên bản 14 và 16 inch không thay đổi về thiết kế so với thế hệ trước, nhưng nâng cấp chip lên M2 Pro và M2 Max. Trong khi đó, mẫu Mac Mini 2023 cũng ra mắt với tùy chọn chip M2 hoặc M2 Pro.

Tuy nhiên, theo 9to5Mac, hai bản tiêu chuẩn của MacBook Pro 14 inch và Mac Mini dùng chip M2 bị cắt giảm phần cứng so với thế hệ trang bị chip M1. Apple sử dụng ít chip nhớ NAND hơn, dẫn đến hiệu suất đọc ghi của ổ SSD trên dòng máy mới thấp hơn đáng kể.

Minh hoạ tốc độ SSD trên Macbook Pro M2 so với thế hệ trước. Ảnh: 9to5Mac

Trong thử nghiệm của trang công nghệ này, tốc độ đọc và ghi của Macbook Pro 14 inch M2 Pro với ổ SSD 512 GB thấp hơn MacBook Pro M1 (2021) lần lượt là 39% và 20%. Cụ thể, MacBook Pro 14 inch M2 có tốc độ đọc 2.970 MB/giây và ghi 3.150 MB/giây, còn thế hệ dùng chip M1 Pro là 4.900 MB/giây và 3.950 MB/giây.

Với Mac Mini M2 có ổ SSD 256 GB, tốc độ đọc ghi lần lượt là 1.482 MB/giây và 1.431 MB/giây, thậm chí thấp hơn một nửa so với mẫu Mac Mini M1 (2020).

Trên MacBook Pro 14 inch M1 bản tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 512 GB, Apple trang bị bốn chip NAND 128 GB phân bổ đều ở hai bên bo mạch, theo iFixit. Trong khi đó, MacBook Pro 14 inch M2 chỉ có một chip NAND với dung lượng 256 GB mỗi bên.

Điều này cũng tương tự với Mac Mini M2 khi Apple dùng một chip nhớ NAND 256 GB thay cho hai chip 128 GB trên bản M1.

Việc tăng dung lượng chip NAND trên ổ cứng giúp tiết kiệm chi phí, nhưng tốc độ đọc ghi sẽ thấp hơn so với sử dụng nhiều chip NAND dung lượng thấp chạy song song. Theo The Verge, thay đổi này càng khó chấp nhận với các mẫu máy tính có giá lên tới 2.000 USD như MacBook Pro 14 inch. Tuy nhiên, với tác vụ cơ bản, người dùng ít nhận thấy điểm khác biệt do tốc độ đọc và ghi vẫn rất nhanh.

Huy Đức