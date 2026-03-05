Tòa Trọng tài Thể thao bác bỏ hầu hết kháng cáo của Malaysia

Thụy SĩTòa Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên hầu hết các quyết định xử phạt của FIFA dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Phiên điều trần có sự tham gia của đại diện FAM, các cầu thủ và FIFA đã diễn ra ở trụ sở CAS tại Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 26/2. Đến hôm nay, CAS ra thông cáo báo chí chính thức, để công bố "quyết định tạm thời", về vụ việc.

"Các cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng chỉ cấm tham gia các trận đấu chính thức thay vì tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá", thông cáo của CAS có đoạn. "Đơn kháng cáo chung của FAM đã bị bác bỏ và quyết định của FIFA về việc xử phạt 350.000 franc Thụy Sĩ vẫn được giữ nguyên".

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm thi đấu 1 năm.

Điều này phủ quyết hầu hết các kháng cáo của FAM và các cầu thủ lên CAS. Theo đó, FAM thừa nhận sự tồn tại của "những thiếu sót về mặt thể chế" và không tranh cãi về việc có thể phải chịu trách nhiệm trong việc vi phạm quy định của Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC). Họ cũng tuyên bố rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp các tài liệu mà FAM yêu cầu và không chuẩn bị cũng như không chủ động sửa đổi. Đơn kháng cáo của FAM yêu cầu hủy bỏ quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA (FAC) và yêu cầu FAM bị phạt tiền không quá 50.000 franc Thụy Sĩ. Các cầu thủ đã kháng cáo yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn quyết định của FAC, hoặc thay vào đó, đưa ra một hình phạt tương xứng, vì các cầu thủ không hành động cố ý hoặc nếu có chỉ là bất cẩn.

Tuy nhiên, CAS nhận thấy hành vi làm giả giấy tờ chứng minh tư cách thi đấu và án phạt cấm 12 tháng của FIFA là hợp lý và tương xứng, khi xét đến trách nhiệm đồng lõa trong vụ việc. Dù vậy, theo điều 22 Quy định kỷ luật của FDC, CAS vẫn giảm nhẹ hình phạt. "Theo đó, cầu thủ được phép tập luyện với các CLB chủ quản", theo thông cáo của CAS. "Kháng cáo của các cầu thủ được chấp thuận một phần và hình phạt được sửa đổi một phần".

CAS cũng giải thích quyết định mang tính tạm thời nghĩa là chưa kèm các căn cứ. Phán quyết đầy đủ - có giá trị ràng buộc về pháp lý, sẽ được ban hành vào thời gian thích hợp.

Trước đó, vào ngày 26/9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng, kể từ khi có quyết định của FDC, và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).

Đến ngày 26/1, CAS chấp thuận đơn kháng cáo xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ. Họ lập tức được CLB đăng ký thi đấu, như Hevel, Irazabal và Figueireido ở Johor Darul Tazim của Malaysia.

Tuy nhiên, với quyết định sơ bộ, các cầu thủ sẽ trở lại với án treo giò. Lệnh cấm thi đấu bắt đầu từ hôm nay 5/3, tính cả khoảng thời gian từ ngày 25/9/2025 đến ngày 26/1/2026.

Quyết định của CAS dự kiến sẽ kéo theo những hình phạt mới dành cho bóng đá Malaysia từ FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC). Trước đó, bên cạnh án phạt cho cầu thủ và FAM, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên, vào tháng 12/2025. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Trong khi đó, các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 trong năm 2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc quản lý của AFC. Liên đoàn vẫn giữ quan điểm chờ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS, trước khi ra quyết định cuối cùng. Trận cuối vòng loại giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

Hiếu Lương