Tòa án: 19 đàn em Mr Pips thao túng, moi tiền khách hàng 'hết sức tinh vi'

Hà NộiTòa đánh giá các bị cáo sử dụng thủ đoạn "hết sức tinh vi", lập web giả, xây dựng bộ cẩm nang thao túng nhà đầu tư nên tuyên phạt mức án 10-18 năm tù.

Ngày 23/9, bản án với Đức và 18 đồng phạm 24-33 tuổi được TAND Hà Nội tuyên sau 3 ngày làm việc.

Bùi Trung Đức, 33 tuổi, trú TP HCM, bị tuyên mức án cao nhất - 18 năm tù, do có vai trò chính, trực tiếp chỉ đạo, được hưởng lợi 1,35 tỷ đồng gồm lương 10 tháng (700 triệu đồng) và hoa hồng 650 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt của 12 bị hại.

Cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đồng phạm còn lại bị phạt 10-16 năm tù. Bị cáo Thái Văn Thiên Bảo, 26 tuổi, được hưởng án thấp nhất do chỉ làm việc từ đầu tháng 4/2023, giúp sức trong việc chiếm đoạt 24 triệu đồng của một nạn nhân. Từ khi làm việc, Bảo chỉ được công ty cho ăn bữa trưa, chưa nhận được tiền lương do ngày 20/5/2023 đã bị bắt.

HĐXX tuyên án ngày 23/9. Ảnh: Danh Lam

HĐXX đánh giá các bị cáo ban đầu còn khai báo quanh co, bất nhất nhưng sau khi được công bố lời tự khai, chứng cứ và lời chứng của các bị hại, cuối cùng đều thừa nhận hành vi.

Bản án xác định, các bị cáo lợi dụng lòng tham của bị hại, đưa ra các thông tin gian dối lừa đầu tư hưởng lợi nhuận cao. 19 người phạm tội có tổ chức với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ. Thủ đoạn phạm tội "hết sức tinh vi" như sử dụng hàng ngàn số điện thoại rác, che giấu tên tuổi thân phận để nạn nhân không có thông tin báo công an; thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, các nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Nhân viên đều được bố trí cơm trưa đến tận nơi; đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc...

Kẻ cầm đầu là Đức, còn thường xuyên thuê mượn xe sang, đánh bóng tên tuổi để phục vụ cho việc lừa đảo, tòa nêu.

Các bị cáo đều được hưởng lương khi làm việc và hoa hồng từ tiền chiếm đoạt được, do đó đều phải chịu trách nhiệm về tiền thiệt hại.

Theo bản án, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma", do Đức và nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập từ 2022, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt.

Bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Phó Đức Nam - còn gọi là Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận công nghệ quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo. Họ có trong tay 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Sale đều là người trẻ, 20-30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng "đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng".

Bộ kỹ năng moi tiền khách hàng

Các bị cáo được trang bị "bộ kỹ năng" moi tiền khách, gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện. Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách, sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.

Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch.

Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc.

Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên.

Trường hợp khách đồng ý, nhân viên bắt đầu hỗ trợ nâng khối lượng, dồn dập giao dịch, cho lãi nhiều và tiếp tục thỏa thuận vốn. Sale được hướng dẫn hối thúc khách vào khung 22-24h, trực để dồn dập gọi giục khách.

Đối với khách đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản, hướng dẫn một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách gặp vấn đề, sale sẽ ổn định tâm lý của khách trước, giải thích vì sao cần bao nhiêu vốn để xử lý.

Các sale được đào tạo để "làm cho khách rối" sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm. Sale cũng vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng.

Các group "chân gỗ" cũng được huy động tương tác truyền cảm hứng để khách tin là có thể xử lý được. Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra mới chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng.

Tại tòa, Đức nói chỉ làm thuê cho công ty, không biết đây là hoạt động lừa đảo, được công ty phổ biến phải thuê xe sang, liên tục khoe giàu thì nhân viên mới yên tâm đi theo. Đa số các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi, tuổi đời còn trẻ, thiếu hiểu biết và kinh tế khó khăn nên đi làm nghề này.

VKS đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Đây là loại tội phạm gây nhức nhối trong xã hội, đều được hưởng lương, hoa hồng trên số tiền chiếm đoạt được, nên cần xử lý nghiêm khắc.

Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips - người bị bắt sau nhóm này, hồi cuối năm 2024, đang bị truy tố trong vụ án lừa đảo hơn 2.660 người đầu tư chứng khoán. Lê Khắc Ngọ - còn được gọi là Mr Hunter, đang trốn truy nã. Vợ Ngọ vừa bị Công an Hà Nội và Interpol bắt ở Thái Lan hồi tháng 7.

Thanh Lam