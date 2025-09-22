Đàn em Mr Pips khai thuê siêu xe, tỏ ra giàu để 'truyền cảm hứng' cho nhân viên

Hà NộiBị cáo Bùi Trung Đức khai 5 chiếc siêu xe sử dụng đều là đi mượn, "phải tuyên truyền mình giàu thì mới nhiều nhân viên tin theo", làm theo các kịch bản lừa đảo.

Ngày 22/9, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử nhóm 20 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động trá hình dưới dạng kêu gọi đầu tư Forex. Đây là các thanh niên độ tuổi 20-30, cầm đầu bởi Bùi Trung Đức, 33 tuổi, ngụ TP HCM.

Nhóm Đức nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Nhà chức trách xác định, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Nhưng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết tạo lập, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để mọi người hiểu nhầm, tin tưởng đầu tư.

Thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma" do Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập từ 2022.

Nhân viên không được đi xe ôm công nghệ để tránh bị lộ vị trí

Đức sau đó tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận. Các văn phòng làm việc đều không treo biển. Nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Họ được bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi; đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Bùi Trung Đức (thứ hai từ phải) và các đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đức quản lý chung các văn phòng ở TP HCM; yêu cầu các nhân viên định kỳ phải gửi đề xuất của bản thân để nâng cao chất lượng công việc, trừ lương hoặc cho nghỉ việc nếu ai vi phạm hoặc không đạt chỉ tiêu....

Đức khai "truyền cảm hứng" thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh. Mục đích để nhân viên luôn luôn tin tưởng vào đường lối hoạt động của công ty, hết mình dụ dỗ được nhiều khách nạp tiền.

Bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Phó Đức Nam - còn gọi là Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra mới chứng minh được 12 vụ lừa đảo, thiệt hại tổng 11 tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất là một phụ nữ 66 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội với số tiền tới hơn 6,7 tỷ đồng.

"Tỏ ra giàu để nhiều người theo"

Tại phiên tòa hôm nay, Đức khai được "công ty nước ngoài" tuyển dụng, do ký hợp đồng đã lâu nên không nhớ từ bao giờ, mức lương ra sao, chỉ nhớ được tuyển vào làm nhiệm vụ "truyền cảm hứng" cho nhân viên. Bị cáo không biết công ty có bao nhiêu phòng ban, nhân viên và nhiệm vụ của họ thế nào.

Trước cáo buộc điều hành toàn bộ chi nhánh này, Đức nói mỗi bộ phận đã có chức năng rõ ràng do công ty phân xuống nên không cần bị cáo chỉ đạo.

"Bị cáo có chỉ đạo nhân viên phải dùng tên giả, số điện thoại rác gọi mời chào khách, có bảo nhân viên không được giao tiếp với người ngoài để tránh lộ, nhân viên không có hiểu biết gì vẫn tư vấn dụ dỗ đầu tư không?", HĐXX hỏi nhiều câu, nhưng Đức đều nói "chỉ làm theo quy định công ty, không chỉ đạo gì".

Trước khi bị bắt, Phó Đức Nam (Mr Pips) gắn liền với các lần khoe siêu xe, khoe tiền, vàng trên mạng xã hội. Ảnh: Facecbook Mr Pips

Đức nhiều lần nói "không biết" đây là hoạt động lừa đảo, "ra tòa, tòa nói thế bị cáo biết thế".

Quanh mối quan hệ với Mr Pips Phó Đức Nam, Đức khai chỉ biết đó là người cùng công ty, "đi ăn uống cùng nhưng không nói gì về công việc". Đức phủ nhận việc nhận chỉ đạo và làm việc với nghi can lừa đảo này.

"Lúc bị cáo bị bắt thì anh em làm ngành forex chưa ai bị bắt nên bị cáo không biết mình phạm pháp", Đức trả lời vẻ bất cần. Về số tiền đã lừa đảo, Đức nói "tòa nói thế thì biết thế, không đánh giá được".

Trước thái độ này của Đức, chủ tọa nghiêm khắc nhắc nhở. "Hỏi gì cũng bảo không biết, thế là bị cáo Đức oan à? Oan sao lại bảo thừa nhận cáo trạng, còn đền tiền cho bị hại? Oan phải kêu đến cùng chứ?".

Thuê siêu xe để sống ảo, dụ nhà đầu tư

Trước việc Đức liên tục nhắc đến công việc "người truyền cảm hứng", tòa và VKS đều truy hỏi cụ thể là làm gì? Đức trả lời "ví dụ sáng ra cà phê nói chuyện hỏi han động viên anh em có tinh thần làm việc".

"Có việc nêu gương các cá nhân, các nhóm dụ được nhiều tiền của khách để nhân viên hết mình dụ dỗ khách nạp tiền không?", HĐXX hỏi. Đức đáp: "Đi làm ai chẳng muốn lương cao thưa tòa, mà muốn lương cao thì phải có nhiều khách".

VKS cho hay quá trình cơ quan điều tra khám xét văn phòng của Đức, thấy các tập tài liệu dày gồm các "kịch bản" lừa đảo từ bước 1 đến bước cuối, được đặt tên như "chương trình đào tạo nhân viên mới", quy trình chốt khách", "giáo án để dụ khách mắc bẫy"...

"Bị cáo truyền cảm hứng thế nào rồi để 20 thanh niên phạm tội hôm nay hầu tòa, bị cáo xem lại cái cách truyền cảm hứng của mình xem", VKS phân tích. Đức vẫn chối: "Kịch bản đấy nhóm nào làm ra, bị cáo không biết. Bị cáo chỉ truyền cảm hứng".

Song kiểm sát viên tiếp tục truy hỏi: "Bị cáo không biết các tài liệu này thì truyền cảm hứng thế nào?" và trích đọc lại các bản tự khai của Đức tại cơ quan điều tra. Trong đó, Đức khẳng định ngay từ đầu tham gia đã biết đây là mô hình lừa đảo. Đức phụ trách 11 chi nhánh, 20 bị cáo này chỉ thuộc một trong các chi nhánh đó.

Đức khai công ty thuê hơn 1.000 số điện thoại cho hàng trăm nhân viên gọi dụ dỗ khách, lừa đảo đầu tư; chỉ đạo nhân viên dùng danh tính, thân phận giả để lừa dối khách hàng, mục đích để khách không có thông tin để trình báo công an.

Nhóm Đức cũng thừa nhận chiêu "dựng lên các nhân vật, hình mẫu thành công trong lĩnh vực chứng khoán" để khách ham đầu tư, dễ "lùa gà", và cũng để nhân viên tích cực làm việc.

Dàn siêu xe trăm tỷ đồng bị thu giữ trong vụ án Mr Pips, cùng với bất động sản và tiền vàng, cơ quan điều tra xác định đến 26/12/2024, tổng tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỷ đồng. Ảnh: Huy Mạnh

"Phải tuyên truyền là mình giàu, nhân viên mới dốc lòng theo"

Khi HĐXX hỏi về 5 chiếc chìa khóa "siêu xe" thuộc các dòng Mercedez, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo này trả lời: "Toàn xe đi mượn, có được đi bao giờ đâu".

Chủ tọa tiếp lời "khách hàng thì chỉ giao tiếp qua điện thoại, không bao giờ gặp gỡ lộ mặt, sao phải thuê siêu xe để sống ảo làm gì?". Đức nói "phải tuyên truyền là mình giàu, nhân viên mới dốc lòng theo".

"Vậy là bị cáo thừa nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần, đánh bóng hình ảnh, xây dựng cuộc sống xa hoa cho nhân viên có tinh thần đi lừa đảo?", tòa hỏi. Đức đáp: "Vâng, công ty yêu cầu làm thế nào bị cáo làm thế".

Trong số 11 tỷ đồng chiếm đoạt được trong 12 vụ lừa đảo đang bị cáo buộc, Đức hưởng nhiều nhất với 1,35 tỷ đồng, là tiền lương và hoa hồng trong 10 tháng.

HĐXX cho hay đã có giấy triệu tập với Mr Pips Phó Đức Nam ra tòa nhưng hôm nay không thấy xuất hiện.

Mr Pips bị bắt sau nhóm này, hồi cuối năm 2024, đang bị truy tố trong vụ án lừa đảo hơn 2.660 người đầu tư chứng khoán. Lê Khắc Ngọ - còn được gọi là Mr Hunter, đang trốn truy nã. Vợ Ngọ vừa bị Công an Hà Nội và Interpol bắt ở Thái Lan hồi tháng 7.

46 nhân viên sale đã bị triệu tập cùng hàng chục người liên quan, song chưa đủ căn cứ xử lý nên hành vi đã được tách riêng, xử lý sau.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

