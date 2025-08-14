Tổ chức giải chạy trong trung tâm thương mại để tránh nóng

UAEChính phủ UAE triển khai sáng kiến chạy bộ trong các trung tâm thương mại ở Dubai, trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời gần chạm mức kỷ lục 52 độ.

Vào buổi sáng, các trung tâm thương mại thường vắng khách. Và quan trọng hơn, những nơi này có điều hòa, tạo môi trường an toàn để các runner hoàn thành các buổi chạy hàng ngày và các cuộc đua cuối tuần.

Chương trình miễn phí diễn ra suốt tháng 8, khi nhiệt độ cao trung bình dao động từ 40 đến 50 độ C.

Mới đây, hơn 500 runner mặc áo phông in dòng chữ "Dubai Mallathon" tham gia các cự ly 2,5km, 5km và 10km bên trong trung tâm thương mại City Centre Mirdif. Ban tổ chức hướng dẫn khởi động nhóm, và tất cả người tham dự đều nhận huy chương cùng túi quà sau khi về đích.

"Mục tiêu là khuyến khích mọi người tập thể dục, đặc biệt là đi bộ và chạy, ngay cả trong mùa hè", bà Fouzeya Faridoon, Trưởng bộ phận hoạt động xã hội của Hội đồng Thể thao Dubai, cho biết.

Chín trung tâm thương mại trong thành phố mở cửa cho người dân chạy và đi bộ, nhằm khuyến khích cư dân vận động 30 phút mỗi ngày trong một tháng - kể cả giữa cái nóng ngột ngạt mùa hè. Sáng kiến cũng tận dụng không gian rộng rãi, mát mẻ và dễ tiếp cận của các trung tâm thương mại trước khi cửa hàng mở cửa đón khách.

Một người tham gia cho biết cô sẽ không bao giờ tập thể dục ngoài trời vào mùa hè, nhưng các cuộc đua trong trung tâm thương mại là lựa chọn tốt hơn nhiều. "Chúng tôi có điều hòa, sơ cứu, nước uống, mọi thứ bạn cần", cô nói. "Khi thấy những người khác cũng đang tập luyện, bạn sẽ có thêm động lực".

Runner thi đấu trong trung tâm thương mại để tránh nóng kỷ lục ở Dubai Runner thi đấu trong trung tâm thương mại để tránh nóng kỷ lục ở Dubai.

UAE đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử. Năm nay, quốc gia này ghi nhận tháng 4 nóng chưa từng thấy, rồi liên tiếp phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 trong hai ngày liên tiếp. Đầu tháng 8, nhiệt độ chạm 51,8 độ - chỉ thấp hơn chút so với kỷ lục quốc gia 52 độ.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)