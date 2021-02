'To All the Boys 3' kết có hậu

"To All the Boys: Always and Forever" kết thúc trọn vẹn, vừa vặn cho chuyện tình của Lara Jean và bạn trai Peter.

To All the Boys 3 Trailer "To All the Boys: Always and Forever". Video: Netflix.

Trong phần ba, Lara Jean (Lana Condor đóng) và bạn trai Peter (Noah Centineo) chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học. Cặp đôi có ý định học cùng trường, để tiếp tục bên nhau. Mọi việc không diễn ra như dự tính, khi Lara không đậu vào trường của Peter. Lúc này, cô phải đứng giữa việc chọn một ngôi trường gần gia đình và bạn trai, hay đi đến New York theo học đại học mơ ước.

To All the Boys là loạt phim tình cảm tuổi mới lớn được khán giả trên thế giới yêu thích, chuyển thể từ tiểu thuyết Always and Forever của Jenny Han, xuất bản năm 2017. Hai phần đầu To All the Boys I've Loved Before và To All the Boys: P.S. I Still Love You lần lượt nhận đánh giá 96% và 75% trên Rotten Tomatoes, mỗi tập phim luôn nằm trong top được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam lúc ra mắt. Series tập trung vào mối quan hệ giữa Lara và những cậu bạn cô từng thầm thương suốt thời học sinh.

To All the Boys: Always and Forever xoáy sâu vào câu hỏi: Tình yêu hay sự nghiệp quan trọng hơn? Tác phẩm tiếp tục phát huy thế mạnh của hai phần trước, thông qua cách kể chuyện gần gũi, dễ thương và chân thực. Sự bối rối của Lara dễ nhận ồng cảm từ phía khán giả trẻ - những người đã và đang phải đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Variety nhận xét kịch bản của phim vừa vặn, tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời đánh giá loạt phim là một trong những thương hiệu ba phần (trilogy) thành công nhất.

Phần ba mang đến cái kết trọn vẹn, thỏa đáng cho loạt phim. Ảnh: Netflix.

To All the Boys: Always and Forever cũng cho thấy sự trưởng thành của hai nhân vật chính so với phần trước. Lara từ cô gái nhút nhát nay đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám nghĩ và yêu hết mình. Peter cũng học cách chấp nhận và tôn trọng lựa chọn của bạn gái. Họ tin vượt qua mọi thử thách, chỉ cần có đủ tình yêu. Cả hai cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, đồng thời luôn bồi đắp cho tương lai tươi sáng.

Bên cạnh câu chuyện của cặp đôi chính, phim dành đất diễn cho các nhân vật khác. Câu chuyện tình yêu của cha Lara và cô hàng xóm kết thúc bằng hôn lễ ấm cúng. Cô em gái nghịch ngợm Kitty cũng trải qua những rung động đầu đời. Tình chị em, cha con được chú trọng, mang đến những thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Nếu hai phần phim trước mối quan hệ của cặp đôi dừng lại ở tình yêu trong sáng, đến phần cuối, yêu tố tình dục xuất hiện. Lara Jean và Peter cam kết cho sự nghiêm túc trong mối quan hệ giữa hai người, trân trọng và chờ đợi đến giây phút cả hai thực sự sẵn sàng tiến sâu hơn trong chuyện tình cảm. Điều này khiến phim khác biệt với các tác phẩm tuổi teen Âu Mỹ, nhưng rất phù hợp với câu chuyện và tính cách nhân vật - nhất là với một cô gái mang một nửa dòng máu Á Đông và hướng nội như Lara.

Hai nhân vật Lara và Peter có sự trưởng thành trong tình yêu, ở phần ba. Ảnh: Netflix.

Trong lần trở lại, nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor, tên khai sinh Trần Đồng Lan, vẫn giữ phong độ trong những cảnh cần biểu lộ nhiều cảm xúc. Sự tương tác đầy ăn ý giữa cô và Centineo được nhiều trang báo quốc tế khen ngợi. The Hollywood Reporter gọi chuyện tình của Lara và Peter "là chi tiết tuyệt vời nhất của bộ phim". Các diễn viên phụ dừng ở mức tròn vai, là những mảnh ghép giúp bức tranh tình yêu hoàn chỉnh.

Kịch bản dễ đoán là điểm trừ của phim. Cặp đôi gặp phải trở ngại, có những cãi vã, bất đồng, chia xa, rồi cuối cùng thấu hiểu và làm hòa. Những màn tình cảm ngọt ngào với tần suất xuất hiện dầy đặc suốt gần hai tiếng đồng hồ có thể khiến người xem cảm thấy "ngộp". Vox nhận xét To All the Boys: Always and Forever "thất bại trong việc tìm ra những chi tiết độc đáo, mới lạ làm nền tảng cho câu chuyện tình yêu".

Phim được chấm 80% trên trang phê bình phim nổi tiếng Rotten Tomatoes, được nhiều nhà phê bình đánh giá là bộ phim chỉnh chu, đặt dấu chấm hết hoàn hảo để khép lại series To All the Boys. Hiện tại, tác phẩm nằm trong top 10 phim thịnh hành trên Netflix Việt Nam.

Phúc Nguyễn