Tại ra mắt phim "To All The Boys 2: P.S. I Still Love You", sao gốc Việt diện váy chấm bi Valentino có tay áo quá khổ, nhấn eo với thắt lưng bản to cùng thương hiệu. Cô mix-match thêm giày gót nhọn Christian Louboutin để "ăn gian" chiều cao 1,57 m, buộc tóc cao với dây nhung gắn cườm. Ảnh: FilmMagic.