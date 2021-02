Lana Condor - sao tuổi Sửu gốc Việt thành danh tại Hollywood

Lana Condor tiếp tục vào vai chính - Lana Jean - trong phần ba "To All the Boys: Always and Forever", ra mắt ngày 12/2. Loạt phim tình cảm tuổi mới lớn được khán giả trên thế giới yêu thích, với phần một "To All the Boys I've Loved Before" và hai "To All the Boys: P.S. I Still Love You" lần lượt nhận đánh giá 96% và 75% trên Rotten Tomatoes, mỗi tập phim luôn nằm trong top được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam vào thời điểm ra mắt. Ảnh: Netflix.