Tinh trùng kém có con được không?

Tôi 30 tuổi, đi kiểm tra sức khoẻ sinh sản trước khi có con. Kết quả xét nghiệm tinh trùng kém, tỷ lệ tinh trùng sống chỉ 31%.

Xin hỏi bác sĩ tinh trùng bình thường phải đạt những chỉ số nào? Tình trạng của tôi có phục hồi được không? (Tuấn, Hà Nội)

Trả lời:

Tinh dịch đồ là xét nghiệm thường quy đầu tay đánh giá cơ bản sức khỏe sinh sản của nam giới. Vậy tinh dịch đồ là gì? Tinh dịch đồ là một xét nghiệm tinh dịch tươi vừa được xuất tinh, do nam giới tự lấy bằng cách tự kích thích bằng tay (thủ dâm) nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng và số lượng tinh trùng hiện diện trong tinh dịch.

Thời gian lấy mẫu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2010 là nam giới cần kiêng xuất tinh từ 2- 7 ngày trước khi lấy mẫu xét nghiệm. Hầu hết các labo đạt tiêu chuẩn xét nghiệm hiện nay đều áp dụng theo tiêu chí của WHO 2010 về các thông số dưới đây:

Thông số Kết quả bình thường theo WHO 2010 Thời gian ly giải 15 - 60 phút Thể tích tinh dịch ≥ 1,5 ml Độ PH ≥ 7,2 Mật độ tinh trùng ≥ 15 x 106/ ml Độ di động Tiến tới ≥ 32% Tiến tới và không tiến tới ≥ 40% Tỷ lệ hình dạng bình thường ≥ 4% Tỷ lệ sống ≥ 58% Mật độ bạch cầu ≤ 1 triệu tế bào/ ml

Như vậy, kết quả tinh dịch đồ của anh so với khuyến cáo của WHO có tỷ lệ tinh trùng sống đạt 31% là rất kém so với yêu cầu cần đạt là từ 58% trở lên. Một kết quả tinh dịch đồ bình thường cần đạt tối thiểu các tiêu chí theo WHO 2010 như bảng trên.

Với kết quả đó, cần phải khám bác sĩ chuyên khoa Nam khoa để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp. Một số nguyên nhân hay gặp nam giới dẫn tới kết quả tinh trùng yếu kém là do các bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh, suy giảm testosterone, các bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, chế độ tập luyện - ăn uống sinh hoạt chưa phù hợp, nam giới sử dụng bia rượu, thuốc lá nhiều...

Bác sĩ Thân Ngọc Tuấn

Chuyên khoa Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec