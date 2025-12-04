Tình thương của mẹ đưa runner Gia Lai đến với marathon

Lớn lên trong thiếu thốn, Trịnh Minh Tâm bám trụ với chạy bộ nhờ những hy sinh thầm lặng của mẹ, để rồi về ba VM Hanoi Midnight với thành tích 2 tiếng 27 phút 34 giây, chỉ sau hai VĐV châu Phi.

Thông số của Minh Tâm sáng 30/11 cải thiện tới 13 phút so với kỷ lục cá nhân trước đây, lập tại VnExpress Marathon Nha Trang hồi tháng Tám. Trong một cuộc đua đầy cạnh tranh, runner sinh năm 2003 gây bất ngờ khi thi đấu sòng phẳng với các đối thủ mạnh, nhập cuộc với pace 3:26 và đạt pace trung bình 3:29 trong cả chặng.

Khoảnh khắc Minh Tâm về thứ ba 42km nam Giải chạy đêm Hà Nội. Ảnh: VnExpress Marathon

Thành tích này giúp Tâm vươn lên thứ 13 trong danh sách các chân chạy marathon nhanh nhất Việt Nam từng được ghi nhận. Đặc biệt, đây mới là giải đường bằng (road) thứ hai anh chạy full marathon.

Anh cho biết đã dành bốn tháng chuẩn bị cho mục tiêu sub2:30 và muốn tặng niềm vui này cho cha mẹ, những người âm thầm ủng hộ phía sau, đưa Tâm đến với marathon.

Quê ở Gia Lai, Tâm lớn lên nhờ rẫy cà phê của gia đình. Từ khi tập marathon, anh phải trang trải nhiều loại chi phí từ giày tập, đồng hồ, gel năng lượng, thực phẩm bổ sung... "Những thứ đó khá đắt đỏ so với thu nhập của gia đình tôi", Tâm nói.

Tâm đang là tuyển thủ điền kinh Gia Lai, nhưng mức thu nhập không đủ để mua thiết bị. Đôi khi, anh phải vay mẹ.

"Tôi nói với mẹ là vay để đi giải, rồi khi nào có tiền thưởng sẽ trả lại. Đến lúc có tiền, tôi trả nhưng mẹ không nhận, dặn tôi để dành mua thêm dinh dưỡng. Mẹ đôi khi còn nhịn chi tiêu để cho tôi tiền mua thiết bị. Được mùa cà phê, thu nhập khá hơn, mẹ cũng không sắm sửa gì cho mình mà cho thêm để tôi đầu tư luyện tập", Tâm kể.

Sinh ra trong gia đình có năm chị em, Tâm cho rằng anh được tạo nhiều điều kiện hơn để theo đuổi ước mơ vì là con út. Những năm kinh tế khó khăn, hai chị gái lớn phải nghỉ học sớm để phụ bố mẹ làm nương. Tuổi thơ của Tâm gắn với những buổi theo cha lên rẫy từ tờ mờ sáng, nhổ cỏ, xẻ đất, gùi phân, đến mùa lại cùng mẹ thu hoạch cà phê.

Tâm khoác áo tuyển Gia Lai thi đấu ở giải quốc gia. Ảnh: NVCC

Những công việc nặng nhọc ấy vô tình trở thành nền tảng rèn thể lực, giúp Tâm có đôi chân khỏe và sức bền vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Năm 17 tuổi, anh tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai và được gọi vào đội trẻ tuyển điền kinh tỉnh, chuyên các nội dung 5.000m và 10.000m. Những ngày đầu, buổi sáng Tâm tập cùng tuyển, buổi chiều xin về phụ cha mẹ làm rẫy. Khi khối lượng tập tăng, anh buộc phải ở hẳn tại trung tâm thể dục thể thao.

Trong năm đầu, chấn thương kéo dài khiến Tâm liên tục phải đổi nội dung, từ chạy trung bình sang đi bộ, nhưng vẫn không thể hồi phục như mong muốn. Năm 2023, anh quyết định chuyển hẳn sang marathon, hướng đi mà các HLV lẫn bản thân anh đánh giá phù hợp với nền tảng sức bền và ý chí bền bỉ.

Việc các giải chạy phong trào bùng nổ ở Việt Nam vài năm gần đây đã cho Tâm cơ hội thể hiện và trau dồi kinh nghiệm. Sau khi vào top ba các giải VnExpress Marathon tại Huế, Quy Nhơn hay Đà Nẵng, anh được nhiều người trong cộng đồng chạy bộ biết tới. Cuối năm 2024, Tâm được đề cử giải thưởng VnExpress Runners of the Year.

Minh Tâm trong lần đầu đến Thủ đô thi đấu. Ảnh: VnExpress Marathon

Tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, Tâm đặt mục tiêu sub2:30. Anh từng kỳ vọng bản thân làm được điều này ở VnExpress Marathon Nha Trang, nhưng chỉ đạt 2 tiếng 40 phút. Sau lần chạy đó, Tâm dừng thi đấu, dành thời gian xây lại nền tảng.

Đến Thủ đô với quyết tâm cao độ, chân chạy sinh năm 2003 thi đấu với 100% nỗ lực. Trong thời tiết 15 độ C, độ ẩm thấp, Tâm như "cá gặp nước" vì điều kiện tương đối giống ở quê nhà Gia Lai.

Tuy nhiên, khi cách đích khoảng 5km, Tâm bị chuột rút và phải giảm pace xuống khoảng 3:40. Không thể bám đuổi VĐV Ethiopia Takele Kure, runner Gia Lai đành hài lòng với vị trí thứ ba.

"Dù có PR, tôi không cho phép bản thân thỏa mãn. Chạy bộ vừa là đam mê, vừa là công việc nên tôi cần làm tốt hơn", Tâm nói. Anh cho rằng bản thân rút ra nhiều bài học về phân bổ sức lực và bổ sung dinh dưỡng ở đoạn cuối sau giải đấu vừa qua.

Tương lai, Tâm muốn gắn bó lâu dài với chạy bộ. Không chỉ thi đấu, anh muốn trở thành HLV sau khi giải nghệ. "Chạy bộ cho tôi cơ hội đi nhiều nơi, khác với cuộc sống gắn bó nương rẫy của cha mẹ. Tôi hy vọng có thể tham gia nhiều giải hơn và cải thiện thành tích trong thời gian tới", anh nói.

Lan Anh