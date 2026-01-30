Tính năng 'trinh sát cơ nghe trộm' Mỹ đang triển khai gần Iran

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar 24 hôm 28/1 cho thấy trinh sát cơ RC-135V thuộc biên chế không quân Mỹ hạ cánh xuống Al Udeid, căn cứ đồn trú của nước này tại Qatar. Phi cơ xuất phát từ căn cứ Offutt thuộc bang Nebraska và dừng chân tại căn cứ Mildenhall ở Anh trước khi đến Qatar.

Mỹ gần đây tăng cường triển khai khí tài tới Trung Đông, trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Iran đang căng thẳng.