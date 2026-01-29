Iran dọa tập kích 'trái tim của Tel Aviv' nếu bị Mỹ tấn công

Cố vấn lãnh tụ Iran tuyên bố nước này sẽ đáp trả "lập tức và toàn diện" nếu bị Mỹ tấn công, một trong các mục tiêu sẽ là Israel.

"Mọi hành động quân sự từ Mỹ, bất kể nguồn gốc hay mức độ, đều sẽ được coi là khai chiến. Động thái phản ứng sẽ diễn ra ngay lập tức, toàn diện và theo cách chưa từng có tiền lệ, nhắm mục tiêu vào trái tim của Tel Aviv và tất cả những bên ủng hộ phía gây hấn", Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ Iran Ali Khamenei, tuyên bố hôm 28/1.

Thành phố Tel Aviv nằm ở miền trung Israel, đóng vai trò trung tâm kinh tế - công nghệ ở nước này. Israel là đồng minh thân cận của Mỹ, nhận được nhiều hỗ trợ trong xung đột với Iran hồi tháng 6/2025.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng ngày cảnh báo rằng lực lượng Iran đã "đặt sẵn ngón tay trên cò súng" để chuẩn bị đáp trả mạnh mẽ với mọi cuộc tấn công. Dù vậy, ông cũng đề cập khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ông Ali Shamkhani trong cuộc họp tại Tehran, Iran năm 2018. Ảnh: AFP

"Iran luôn hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân công bằng, thỏa đáng và mang lại lợi ích cho cả hai bên, được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, không phải vì bị ép buộc hay đe dọa, bảo đảm quyền của Iran về sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình, cũng như cam đoan không có vũ khí nguyên tử", ông cho hay.

Ngoại trưởng Iran khẳng định vũ khí hạt nhân "không có chỗ trong các tính toán của Tehran và chúng tôi chưa bao giờ tìm cách sở hữu chúng", nhắc lại lập trường lâu nay của Tehran rằng chương trình hạt nhân chỉ tập trung vào nghiên cứu và phát triển năng lượng dân sự.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo "thời gian đang cạn dần" để Iran tránh kịch bản xung đột với Mỹ, song không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân.

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho mọi bên", ông Trump cho biết, đồng thời lưu ý rằng một "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới nước này.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran gần đây leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo ông Trump về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công, khiến lãnh đạo Mỹ ngừng quyết định hành động quân sự vào phút chót. Iran sau đó tuyên bố cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục triển khai khí tài đến gần Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 26/1 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở khu vực.

Phạm Giang (Theo AFP)