Tính năng tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới biên chế của Mỹ

USS Massachusetts là tàu ngầm tấn công, vận hành bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Virginia. Đây là chiếc thứ 7 thuộc phiên bản Block IV, có lượng giãn nước 7.800 tấn khi lặn, chiều dài 115 m, chiều rộng 10 m và khả năng lặn sâu hơn 240 m, cùng thủy thủ đoàn khoảng 150 người.

Chiến hạm được khởi đóng tại bang Virginia vào năm 2020, hạ thủy sau đó 4 năm và có chi phí chế tạo khoảng 2,8 tỷ USD.