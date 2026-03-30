Tính năng tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới biên chế của Mỹ

Lễ biên chế tàu ngầm hạt nhân USS Massachusetts diễn ra tại thành phố Boston hôm 28/3.
Đây là tàu hải quân thứ 5 của Mỹ được đặt tên theo bang Massachusetts, nhưng là tàu ngầm đầu tiên mang tên bang này. Chiếc gần nhất là thiết giáp hạm USS Massachusetts được biên chế từ thời Thế chiến II, bị loại biên năm 1947 và hiện là bảo tàng nổi ở thành phố Fall River.
Đại bác khai hỏa trong lễ biên chế tàu ngầm USS Massachusetts tại Boston hôm 28/3. Video: US Navy
USS Massachusetts là tàu ngầm tấn công, vận hành bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Virginia. Đây là chiếc thứ 7 thuộc phiên bản Block IV, có lượng giãn nước 7.800 tấn khi lặn, chiều dài 115 m, chiều rộng 10 m và khả năng lặn sâu hơn 240 m, cùng thủy thủ đoàn khoảng 150 người.
Chiến hạm được khởi đóng tại bang Virginia vào năm 2020, hạ thủy sau đó 4 năm và có chi phí chế tạo khoảng 2,8 tỷ USD.
So với tàu ngầm diesel-điện, tàu ngầm hạt nhân có các ưu thế vượt trội về khả năng hoạt động dài ngày, không cần nổi lên để lấy oxy và sạc ắc quy.
Nguồn năng lượng khổng lồ do lò phản ứng hạt nhân tạo ra giúp tàu duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Tầm hoạt động và thời gian lặn của chúng cũng gần như vô hạn, chỉ bị giới hạn bởi lương thực và nhu yếu phẩm cho thủy thủ đoàn.
Nhược điểm của tàu ngầm hạt nhân là thiết kế phức tạp, chi phí chế tạo rất cao và độ ồn lớn hơn tàu ngầm diesel-điện khi di chuyển với tốc độ thấp.
Ống phóng ngư lôi bên trong tàu ngầm USS Massachusetts.
USS Massachusetts được trang bị loạt bệ phóng tên lửa thẳng đứng và ống phóng ngư lôi, có thể mang tối đa 24 tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 1.600-2.500 km tùy biến thể. Chiến hạm còn có khả năng khai hỏa ngư lôi hạng nặng Mark 48 có khả năng bẻ gãy sống tàu chiến đối phương.
Khu vực giường ngủ bên trong khoang ngư lôi.
Tàu ngầm thường có diện tích hạn chế hơn tàu mặt nước, khiến những khu vực như giường ngủ được bố trí xen kẽ trong khoang chiến đấu để tiết kiệm không gian.
Hai thủy thủ làm việc trong phòng ăn của chiến hạm.
Thủy thủ đoàn USS Massachusetts có 39 phụ nữ. Hải quân Mỹ từng cấm nữ quân nhân làm việc trên tàu ngầm, song quy định này được dỡ bỏ cách đây 16 năm.
"Tàu được thiết kế để cả nam giới và nữ giới đều có thể phục vụ, điều rất thú vị. 25% thủy thủ đoàn là nữ. Những thủy thủ đó không chỉ truyền cảm hứng cho tôi, mà còn cả những bé gái tin rằng bản thân có thể làm bất kỳ điều gì ở ngoài kia", Sheryl Sandberg, cựu giám đốc Meta và là người bảo trợ cho USS Massachusetts, cho hay.
Thủy thủ bên phòng sinh hoạt dành cho sĩ quan. Chiếc bàn ở phòng này có thể được sử dụng làm bàn phẫu thuật nếu cần thiết.
Phòng điều khiển của tàu ngầm USS Massachusetts.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh lớp Virginia được phát triển vào những năm 2000 sau khi dự án Seawolf bị đình chỉ do Mỹ không cần chiến hạm lớn, mạnh và có khả năng lặn sâu để săn lùng tàu ngầm Liên Xô ở Bắc Cực. Tàu ngầm lớp Virginia được thiết kế như chiến hạm đa năng có khả năng chiến đấu, thu thập thông tin tình báo, triển khai người nhái và phóng tên lửa hành trình.
Tổng cộng 26 tàu ngầm lớp Virginia đã được xuất xưởng. Hải quân Mỹ đã đặt mục tiêu sở hữu tổng cộng 66 chiếc, nhằm duy trì năng lực tấn công trên biển và thay thế các tàu ngầm chiến lược lớp Ohio sắp loại biên.
Phạm Giang (Ảnh: AP, US Navy, Boston Globe)