Khoảnh khắc tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm Iran

Lầu Năm Góc công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi tấn công, đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka.

Lầu Năm Góc ngày 4/3 công bố video, dường như được quay từ kính tiềm vọng của tàu ngầm Mỹ, cho thấy tàu hộ vệ IRIS Dena của hải quân Iran đang hoạt động trên Ấn Độ Dương. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra cột nước khổng lồ hất tung phần đuôi tàu Dena lên cao, khiến chiến hạm vỡ nát và chìm xuống biển.

Đó là khoảnh khắc tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ phóng ngư lôi Mk 48 đánh đắm Dena, tàu hộ vệ có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn của hải quân Iran, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, một tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ tấn công lực lượng Iran ngoài khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran Khoảnh khắc tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi vào chiến hạm IRIS Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka sáng 4/3. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay tàu hộ vệ Dena bị đánh đắm trên vùng biển quốc tế ở Ấn Độ Dương.

Các loại ngư lôi chống hạm hạng nặng hiện đại như Mk 48 được thiết kế để gây thiệt hại tối đa bằng cách đánh vào mục tiêu ở vị trí sâu dưới mực nước biển. Sức nổ từ đầu đạn nặng gần 300 kg của ngư lôi Mk 48 đủ mạnh để "hất tung" một tàu chiến và làm vặn xoắn thân tàu, thậm chí khiến nó gãy đôi và chìm nhanh chóng.

Tàu Dena đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia cuộc diễn tập hải quân Milan cùng Ấn Độ ở Vịnh Bengal ngày 18-25/2. Tàu phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng 4/3 tại vùng biển cách cảng Galle ở miền nam Sri Lanka khoảng 40 km về phía nam.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

Chưa đầy một giờ sau, một tàu cứu hộ Sri Lanka tiếp cận nơi chiến hạm Iran gặp nạn, nhưng tàu Dena lúc đó đã chìm hoàn toàn và chỉ còn lại vết dầu loang.

Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath cho hay tàu Dena có tổng cộng 180 thủy thủ. Hải quân Sri Lanka đã giải cứu 32 thủy thủ, vớt được hơn 80 thi thể, số còn lại đang mất tích.

IRIS Dena là tàu hộ vệ thuộc lớp Moudge của Iran, được phát triển từ lớp Alvand. Chúng nằm trong số những chiến hạm mặt nước hiện đại và mạnh mẽ nhất mà hải quân Iran sở hữu.

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu

Các tàu chiến lớp Alvand và những biến thể tương tự của Iran cũng là mục tiêu bị Mỹ tấn công trong chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" đang diễn ra. Lầu Năm Góc cho hay ít nhất 20 tàu chiến Iran đã bị tấn công và vô hiệu hóa.

Các cuộc tập kích đáp trả qua lại giữa Mỹ - Israel với Iran những ngày qua đã khiến ít nhất 1.045 người ở Iran thiệt mạng. Giao tranh còn khiến ít nhất 17 người chết tại Israel, Kuwait và nhiều nước Trung Đông.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Guardian, TWZ)