Tính năng mới trong iOS 26.2 Beta 3

Apple phát hành bản thử nghiệm iOS 26.2 Beta 3, bổ sung một số tính năng mới về AirDrop, đo chỉ số huyết áp, tăng quyền riêng tư.

AirDrop thêm chia sẻ tạm thời

Menu điều chỉnh AirDrop mới. Ảnh: MacRumors

Tính năng truy cập AirDrop tạm thời cho phép hai người có thể gửi tệp qua mã dùng một lần. Sau khi đoạn mã được chia sẻ, cả hai có thể "thấy" nhau tối đa 30 ngày, hoặc sớm hơn nếu một trong hai tắt tính năng. Để quản lý, có thể vào Cài đặt > Chung > AirDrop > Quản lý danh bạ AirDrop đã biết.

Chức năng mới được đánh giá thuận tiện nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật, cũng như tránh phải bật AirDrop cho tất cả những người ở gần. Việc phân quyền cũng đa dạng hơn, khi người dùng iPhone có tùy chọn tắt hoàn toàn AirDrop, giới hạn AirDrop dành cho danh bạ, hoặc bật AirDrop cho tất cả trong 10 phút.

Mở chức năng cảnh báo huyết áp cao cho bên thứ ba

Giao diện cho phép ứng dụng bên thứ ba sử dụng tính năng cảnh báo huyết áp. Ảnh: MacRumors

Trên ứng dụng Health, Apple bổ sung việc đọc API cho tính năng Thông báo Tăng huyết áp. Có nghĩa, các ứng dụng y tế bên thứ ba cài trên iPhone có thể nhận được cảnh báo huyết áp cao trực tiếp từ Apple Watch, giúp đồng bộ dữ liệu từ Health dễ dàng và trải nghiệm liền mạch hơn.

Tinh chỉnh giao diện Liquid Glass

Giao diện điều chỉnh Liquid Glass. Ảnh: MacRumors

Khi người dùng sử dụng chức năng chọn màu mới nhằm tăng giảm độ trong suốt của giao diện Liquid Glass, sẽ có một cảnh báo cho biết tùy chọn màu không thể sử dụng kết hợp với cài đặt Giảm độ trong suốt (Reduce Transparency) và Tăng độ tương phản (Increase Contrast) trong cài đặt Trợ năng (Accessibility). Đây là cách nhằm đảm bảo hiệu ứng hiển thị nhất quán, không xung đột. Chế độ này cũng thêm tùy chọn tự động tắt thay vì tắt thủ công như trước.

Cải tiến quyền riêng tư

Giao diện thông báo về quyền riêng tư. Ảnh: MacRumors

Sau khi cài đặt thành công iOS 26.2 Beta 3, thiết bị hiện cảnh báo cho biết đã cập nhật điều khoản bảo mật mới. Trong số này, Apple giải thích rõ hơn về cách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng.

Chức năng mới trên nút nguồn

Nút nguồn (Side Button) của iPhone có thêm chức năng thiết lập trợ lý giọng nói mặc định theo sở thích, thay vì chỉ Siri. Người dùng có thể đổi Siri thành Google Gemini hay Amazon Alexa, sau đó dùng thao tác nhấn và giữ nút để kích hoạt. Dù vậy, tính năng hiện mới khả dụng cho thị trường Nhật Bản.

Cải tiến ứng dụng trò chơi

Ứng dụng Games trên iOS 26.2 Beta 3 bổ sung màn hình chào mừng mới, kèm tùy chọn lọc thư viện trò chơi, hỗ trợ tốt hơn cho việc điều hướng bằng bộ điều khiển, cũng như cập nhật điểm thử thách theo thời gian thực trong khi chơi game.

Cài đặt báo thức mới

Giao diện báo thức mới. Ảnh: MacRumors

iOS 26.2 Beta 3 thêm cài đặt báo thức "khẩn cấp", bằng cách đánh dấu mốc thời gian nào quan trọng hơn để ưu tiên công việc. Điều này giúp người dùng iPhone không bỏ lỡ việc quan trọng.

iOS 26.2 Beta 3 hiện tương thích với thế hệ iPhone 11 trở lên, iPhone SE 2 trở lên và iPhone Air. Tuy nhiên, Apple ID của người dùng phải tham gia chương trình Developer Beta. Khi đáp ứng yêu cầu, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để tiến hành nâng cấp, có thể cần sao lưu dữ liệu để tránh gặp sự cố.

Bảo Lâm (theo MacRumors)