Loạt lỗi trên iOS 26

Nhiều người dùng nâng cấp iOS 26 cho biết iPhone của họ gặp tình trạng sụt pin nhanh, nóng máy, lỗi hiển thị giao diện Liquid Glass mới.

Apple bắt đầu cho người dùng iPhone tải về bản cập nhật hệ điều hành iOS 26 từ ngày 16/9. Phiên bản được kỳ vọng mang lại trải nghiệm mới mẻ với giao diện Liquid Glass, cải thiện khả năng cá nhân hóa và hàng loạt tính năng AI, bảo mật. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn sau khi phát hành, mạng xã hội và các diễn đàn công nghệ đã xuất hiện nhiều phản hồi tiêu cực.

Pin của một chiếc iPhone tụt từ 100% xuống 79% sau 58 phút. Ảnh: X/Migo

"Tôi sạc đầy iPhone cách đây 58 phút, nhưng giờ pin còn 79%", tài khoản Migo viết trên X kèm ảnh chụp màn hình thời gian sử dụng pin. "iOS 26 đang biến điện thoại của tôi thành cục gạch nhanh hơn".

Ở phần bình luận, một số người cho biết điện thoại của mình cũng gặp vấn đề tương tự sau khi lên iOS 26. "Ôi trời, iPhone của tôi như 'nuốt' pin khi cập nhật lên iOS 26. Tôi chưa hề thay đổi thói quen sạc", tài khoản Saksham viết.

"Rõ ràng iOS 26 có vấn đề về pin. Buổi sáng tôi sạc đầy, dùng với tần suất ít hơn bình thường nhưng vài tiếng sau còn 50%", tài khoản Ghausia cho biết.

Trên Allthings How, một số phản ánh máy nóng bất thường, nhất là khi sạc hoặc chạy ứng dụng nặng, thậm chí hoạt động trở nên ì ạch, phản hồi kém nhạy, có hiện tượng trễ, giật khi chơi game.

Apple cũng đã lường trước vấn đề. Trong tài liệu hỗ trợ, công ty nhấn mạnh sau khi hoàn tất bản cập nhật, đặc biệt là với bản phát hành lớn, người dùng "có thể nhận thấy tác động tạm thời đến thời lượng pin và hiệu suất nhiệt".

Sụt pin là lỗi thường gặp khi người dùng nâng cấp iOS mới. Điều tương tự cũng diễn ra trên iOS 18, 17, 16 và cũ hơn. "Việc cài đặt hệ điều hành trên iPhone sẽ kích hoạt nhiều tiến trình ở chế độ nền. Điều này có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, gây cảm giác pin đang cạn nhanh hơn trong khi thực tế không phải vậy", trang công nghệ ZDNet giải thích.

Một iPhone gặp lỗi Unable to verify update, không cập nhật được iOS 26. Ảnh: TenorshareOfficial

Ngoài vấn đề pin, trang Redmond Pie ghi nhận nhiều người gặp trục trặc trong quá trình nâng cấp. Một số iPhone bị kẹt ở màn hình Preparing Update (Chuẩn bị cập nhật) trong vài tiếng, lỗi Unable to verify update (Không thể xác minh bản cập nhật phần mềm), hoặc hiện thông báo Update Requested (Yêu cầu cập nhật) nhưng bị "treo" không tải được. Có trường hợp bị lỗi Could Not Activate iPhone (Không thể kích hoạt iPhone) - thông báo xuất hiện khi iPhone không thể hoàn thành quá trình đăng ký và sử dụng với máy chủ của Apple.

Trong khi đó, NY Post cho biết ghi nhận "số lượng đáng kể" người dùng gặp vấn đề với giao diện Liquid Glass, như hình ảnh lệch, mờ chữ, khó đọc khi nền phức tạp. Ở một số trường hợp, biểu tượng ứng dụng bị nhấp nháy (flicker) khi về màn hình chính hoặc mở thư mục.

Trên các diễn đàn hỗ trợ, người dùng phàn nàn iPhone sau khi cập nhật iOS 26 gặp tình trạng tự ngắt wifi hoặc sóng wifi kém, tính năng Bluetooth, AirDrop hoạt động không ổn định, ảnh chụp màn hình có âm thanh shutter nhưng không thấy hình ảnh xuất hiện. Họ buộc phải thử nhiều cách như khởi động lại máy, xóa bộ nhớ cache, kết nối iPhone với iTunes trên máy tính để cài thủ công...

Tại Việt Nam, một số cho biết iPhone sau khi nâng cấp iOS cũng gặp tình trạng sụt pin nhanh, quá nhiệt hay bộ gõ tiếng Việt có dấu đôi khi bị trễ hoặc sai ký tự.

Apple chưa đưa ra bình luận.

iOS 26 tương thích với các thiết bị từ iPhone 11 về sau. Với iPad, máy hỗ trợ iPadOS 18 đều được nâng cấp lên iPadOS 26, trừ iPad thế hệ 7. Apple cũng ra bản cập nhật iOS/iPadOS 18.7, 16.7.12 và 15.8.5 để sửa lỗi và cải thiện bảo mật cho các thiết bị không thể nâng cấp lên phiên bản 26. Người dùng có thể cài đặt trên iPhone, bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Trước khi thực hiện, nên tạo bản sao lưu cho thiết bị, cắm sạc hoặc sạc đầy pin, kết nối đến mạng wifi ổn định.

Bảo Lâm tổng hợp