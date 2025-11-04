iOS 26.1 ra mắt, có Apple Intelligence tiếng Việt

Phiên bản iOS 26.1 cho iPhone được cập nhật nhiều tính năng mới, trong đó Apple Intelligence đã hỗ trợ tiếng Việt.

Tiếng Việt là một trong 8 ngôn ngữ mới được cập nhật trong Apple Intelligence cùng tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung (phồn thể).

Tương tự iOS 26.1, các phiên bản iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 cũng bổ sung những ngôn ngữ tương tự. Người dùng có thể trải nghiệm hầu hết tính năng của Apple Intelligence với tiếng Việt như công cụ viết, tóm tắt email, thông báo, nội dung trang web, tạo hình ảnh với Genmoji và Image Playground, tìm kiếm hình ảnh thông minh. Dù vậy, việc dịch trực tiếp (Live Translation) chỉ hỗ trợ tiếng Việt khi nhắn tin.

Minh họa phiên bản iOS 26.1. Ảnh: Cnet

Trợ lý ảo Siri với Apple Intelligence tiếng Việt cũng sẽ chuyển sang cách phản hồi mới. Khi người dùng ra lệnh, một viền sáng quanh màn hình khi được kích hoạt. Siri có thể trả lời các câu hỏi đơn giản bằng xử lý trực tiếp trên máy, hoặc chuyển sang ChatGPT với yêu cầu phức tạp như tìm kiếm, phân tích nội dung chuyên sâu.

Các thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence bao gồm thế hệ iPhone 17, iPhone Air, thế hệ iPhone 16 và iPhone 15 Pro, 15 Pro Max cùng các máy iPad và Mac dùng chip M1 trở lên.

Bên cạnh Apple Intelligence bổ sung ngôn ngữ mới, iOS 26 cũng thêm tùy chọn cài đặt giao diện Liquid Glass trong suốt mặc định hoặc giao diện màu mới, giúp tăng độ mờ của nội dung trong ứng dụng và thông báo trên màn hình khóa. Các yếu tố khác về hiển thị trên Liquid Glass, như tùy chọn độ trong suốt của biểu tượng ứng dụng vẫn được giữ nguyên. Người dùng có thể tìm thấy nút chuyển đổi này khi vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Liquid Glass.

Một tính năng khác liên quan đến vuốt màn hình khóa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dùng có thể tắt thao tác vuốt để mở Camera trên màn hình khóa iPhone bằng cách vào Cài đặt > Camera > Vuốt để mở camera trên màn hình khóa.

iOS 26.1 cũng có chức năng vuốt để tắt báo thức thay vì chạm, bằng cách vào Cài đặt > Trợ năng > Cảm ứng > bật Ưu tiên tác vụ chạm đơn. Một tính năng khác liên quan đến Apple Music, khi trình phát nhạc thu nhỏ ở cuối màn hình, người dùng có thể vuốt sang trái hoặc phải để chuyển bài, bỏ qua bước phải mở ứng dụng nhạc toàn màn hình.

Ngoài ra, iOS 26.1 cũng bổ sung chức năng tự động tải xuống và cài đặt bản vá bảo mật quan trọng một cách âm thầm trên thiết bị thay vì cần thêm thao tác. Local Capture, tính năng ghi video và âm thanh trực tiếp bằng iPhone ra mắt trên iOS 26, được tinh chỉnh để có thể ghi hình cục bộ. Apple cũng đã đổi tên dịch vụ phát video trực tuyến từ Apple TV+ thành Apple TV trong bản cập nhật mới.

iOS 26.1 khả dụng cho thế hệ iPhone 11 trở lên, iPhone SE 2 trở lên và iPhone Air.

Bảo Lâm