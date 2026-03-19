Tính năng của máy bay quân sự 'xấu nhất thế giới'

Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội X hôm 17/3 cho thấy máy bay tác chiến điện tử Kawasaki EC-2 cất cánh tại căn cứ không quân Gifu ở tỉnh cùng tên, đánh dấu lần đầu phi cơ này bay thử kể từ khi được phát triển vào năm 2021.
Trong ảnh, chiếc EC-2 nằm tại bãi đỗ sân bay Gifu trong ảnh do Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) công bố trước đó vài ngày.
Máy bay EC-2 cất cánh từ căn cứ không quân Gifu hôm 17/3. Video: X/rikizomisono
Được phát triển dựa trên vận tải cơ C-2 nội địa của Nhật Bản, máy bay tác chiến điện tử tầm xa EC-2 là phiên bản kế nhiệm mẫu Kawasaki EC-1 đã bị loại biên.
Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi năm 2022 cho biết vận tải cơ C-2 được chọn làm nền tảng để phát triển dòng EC-2 do có khả năng mang theo lượng lớn thiết bị, cho phép phi cơ "gây nhiễu hiệu quả" từ ngoài phạm vi đe dọa của đối phương. Ngoài tải trọng, hiệu suất hoạt động và chi phí cũng là những yếu tố được tính đến.
Giống như phiên bản tiền nhiệm, máy bay EC-2 cũng có phần mũi phình to. Ngoài ra, phi cơ còn được bổ sung các khối thiết bị cỡ lớn ở trên lưng và hai bên sườn phía sau. Đây là nơi chứa các ăng-ten giúp phát hiện tín hiệu radar, theo dõi sóng vô tuyến và thực hiện biện pháp gây nhiễu điện tử.
Dòng C-2 nguyên bản có chiều dài 43,9 m, sải cánh 44,4 m và chiều cao 14 m. Phi cơ được trang bị hai động tua-bin phản lực cánh quạt CF6-80C2, đạt tốc độ hành trình khoảng 900 km/h. Tải trọng tối đa của C-2 là 36 tấn, cho phép nó vận chuyển các thiết bị hạng nặng như tổ hợp phòng không Patriot hay trực thăng H-60.
Máy bay EC-2 và tiêm kích F-2 bay kèm trong cuộc thử nghiệm hôm 17/3.
Thiết kế đặc biệt cũng khiến máy bay EC-2 bị chê về ngoại hình. Cây viết Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét đây là máy bay quân sự "xấu nhất thế giới". "Dù vậy, EC-2 là sự bổ sung quan trọng đối với JASDF vào thời điểm phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức từ các mối đe dọa tinh vi", Newdick lưu ý.
Chiếc EC-2 thả càng, chuẩn bị hạ cánh sau chuyến bay thử.
Dòng EC-2 được phát triển nhằm gây gián đoạn năng lực tác chiến điện tử của đối phương từ khoảng cách xa, ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không. Bộ Quốc phòng Nhật Bản trước đó cho biết phi cơ EC-2 sẽ phối hợp với nhiều khí tài chiến thuật khác để hỗ trợ nhiệm vụ tác chiến đường không.
Phi cơ được thừa hưởng các công nghệ tích hợp trên những hệ thống tác chiến điện tử đời trước của Nhật Bản, trong đó có tổ hợp chế áp radar J/ALQ-5 và các hệ thống phát hiện tín hiệu vô tuyến tiên tiến hơn. JASDF chưa từng công bố tính năng kỹ thuật của những hệ thống trên dòng EC-1 và EC-2.
Hình ảnh được công bố cũng cho thấy xung quanh thân máy bay được lắp đặt các cảm biến cảnh báo tên lửa tiếp cận.
Theo đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2025 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, khoảng 260 triệu USD đã được phân bổ cho dự án phát triển EC-2. Nước này dự kiến đặt mua tổng cộng 4 chiếc EC-2, so với chỉ một phi cơ EC-1 như trước đây.
"Ngoại hình kỳ dị dường như là đặc điểm nổi bật nhất của EC-2, nhưng cỗ máy thô kệch này sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa của JASDF, trong lúc họ tăng cường tìm cách thống trị mặt trận điện từ", Newdick cho hay.
Phạm Giang (Ảnh: JASDF, X/638501f2, X/shiw0_)