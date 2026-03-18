Máy bay quân sự 'xấu nhất thế giới' lần đầu cất cánh

Máy bay tác chiến điện tử EC-2 Nhật Bản, được cho là sở hữu ngoại hình xấu nhất thế giới, thực hiện chuyến bay thử đầu tiên.

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) hôm 17/3 công bố video cho thấy máy bay tác chiến điện tử Kawasaki EC-2 lăn bánh tại căn cứ không quân Gifu ở tỉnh cùng tên. Các hình ảnh đăng trên mạng xã hội X cùng ngày cho thấy nó đã cất cánh, đánh dấu lần đầu phi cơ này bay thử kể từ khi được phát triển vào năm 2021.

Được phát triển dựa trên vận tải cơ C-2 nội địa của Nhật Bản, máy bay tác chiến điện tử tầm xa EC-2 là phiên bản kế nhiệm mẫu Kawasaki EC-1 đã bị loại biên. Nhiệm vụ chính của nó là gây gián đoạn hoạt động của các hệ thống điện tử đối phương từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không.

Về ngoại hình, EC-2 cũng có phần mũi phình to giống như phiên bản EC-1, đồng thời được bổ sung những khối thiết bị cỡ lớn trên lưng và phía sau.

Thiết kế này khiến biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét đây là máy bay quân sự "xấu nhất thế giới". "Dù vậy, EC-2 là sự bổ sung quan trọng đối với JASDF vào thời điểm phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức từ các mối đe dọa tinh vi", Newdick cho hay.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi năm 2022 cho biết vận tải cơ C-2 được chọn làm nền tảng để phát triển dòng EC-2 do có khả năng mang theo lượng lớn thiết bị, cho phép phi cơ "gây nhiễu hiệu quả" từ ngoài phạm vi đe dọa của đối phương. Ngoài tải trọng, hiệu suất hoạt động và chi phí cũng là những yếu tố được tính đến.

Về kích thước và năng lực, máy bay C-2 được cho là nằm ở giữa dòng C-17 và C-130 của Mỹ, tương đồng với vận tải cơ Airbus A400M do châu Âu phát triển.

Biến thể EC-2 dường như tái sử dụng ít nhất một số thiết bị trên mẫu EC-1, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử J/ALQ-5. Hình ảnh được công bố cũng cho thấy xung quanh thân máy bay được lắp đặt các cảm biến cảnh báo tên lửa tiếp cận.

Theo đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2025 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, khoảng 260 triệu USD đã được phân bổ cho dự án phát triển EC-2. Nước này dự kiến đặt mua tổng cộng 4 chiếc EC-2, so với chỉ một phi cơ EC-1 như trước đây.

Phạm Giang (Theo War Zone)