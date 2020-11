Tình dục tuổi mãn kinh

Phụ nữ ở tuổi 50-55 giai đoạn mãn kinh, hormone estrogen suy giảm, ảnh hưởng sinh hoạt tình dục và chức năng bàng quang.

Hơn 50% phụ nữ sau mãn kinh trải qua hội chứng niệu sinh dục (GSM) và tình trạng lão hóa các vấn đề sinh dục, tình dục, tiết niệu.

Dưới đây là những thay đổi trong thời kỳ mãn kinh cùng những lời khuyên cải thiện đời sống tình dục trong giai đoạn này.

Không thoái mải khi quan hệ

Nội tiết tố estrogen suy giảm khiến phụ nữ thường cảm thấy đau khi quan hệ. Peace Nwegbo-Banks, bác sĩ Sản phụ khoa của Serenity Women’s Health & Med Spa tại Pearland, Texas, cho biết: "Estrogen giảm dẫn đến mô tử cung mỏng đi và giảm tạo chất bôi trơn".

Trung bình 20-30% phụ nữ sau mãn kinh đau rát khi quan hệ. Đường âm đạo ngày càng khô và mỏng kéo theo nhiều ảnh hưởng khác xảy đến.

Renee Wellsenstein, bác sĩ sản khoa tại Cooperstown, New York, nói:"Không chỉ đau đớn, người phụ nữ còn có thể bị chấn thương do rách và chảy máu. Cơn đau có thể tăng lên nhiều hơn nếu từng có chấn thương khi quan hệ trong quá khứ. Trải nghiệm xấu này sẽ khiến người phụ nữ co thắt vùng chậu với dự đoán bị đau".

Nwegbo-Banks cho biết tăng hormone estrogen là một cách giải quyết cơn đau. Ngoài ra, có thể áp dụng phương pháp không liên quan đến nội tiết tố, như bôi trơn bằng nước hoặc silicon, gây tê tại chỗ, hoặc bôi kem dưỡng ẩm tại âm đạo.

Giảm ham muốn tình dục

Mary Jane Minkin, chuyên gia sản phụ khoa tại Đại học Yale cho biết: "Phải chịu đựng cơn đau khi quan hệ làm ham muốn tình dục mất đi là điều bình thường".

Các triệu chứng khác của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng dẫn đến căng thẳng và giảm ham muốn, Nwegbo-Banks cho biết.

Sụt giảm hormone estrogen và testosterone trong thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng tiêu cực đến ham muốn, bởi hormone này có quan hệ thuận với ham muốn tình dục. Một số trường hợp mắc chứng rối loạn ham muốn tình dục (HSDD), khi đó bạn không có ham muốn, hiếm khi nghĩ về nó và tránh né chuyện ân ái, theo Nwegbo-Banks.

Thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục. Ảnh: CNA

Hãy dành thời gian tìm hiểu điều làm bạn hứng thú và thay đổi thói quen sinh hoạt tình dục. Nếu bạn suy giảm ham muốn, có thể thử giải quyết bằng các cách sau: giải toả căng thẳng, thủ dâm, chia sẻ với bạn tình, ngừng uống rượu hoặc chất gây nghiện, hoặc tìm đến nhà trị liệu tình dục.

Giảm khả năng kiểm soát bàng quang

Theo một báo cáo năm 2015, hơn 50% phụ nữ sau mãn kinh đi tiểu không kiểm soát. Nwegbo-Banks cho biết: "Estrogen suy giảm làm mỏng lớp mô niệu đạo, đây là ống nối bàng quang và dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. Cơ sàn chậu hỗ trợ hoạt động bàng quang yếu đi theo tuổi tác, khiến việc kiểm soát kém đi".

Chuyện phòng the cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu kiểm soát bàng quang. Theo một nghiên cứu năm 2017 về ảnh hưởng kiểm soát bàng quang đến ham muốn tình dục, khoảng 2/3 phụ nữ trong nghiên cứu mắc tình trạng này. Tần suất quan hệ giống nhau, song nhóm không kiểm soát bàng quang có ham muốn thấp hơn, ít thoải mái và kém hài lòng khi thực hiện "chuyện ấy".

Trong trường hợp này, bạn nên tránh uống nhiều nước, đặc biệt là rượu, cà phê, trà, đồ uống có ga. Tập luyện bàng quang bằng cách nhịn tiểu dần dần và đi vệ sinh có lịch trình. Một cách nữa bạn có thể thử là bài tập kegel, giúp tăng sức cho cơ sàn chậu và tăng khả năng nhịn tiểu.

Ngoài ra, một số thuốc như huyết áp cao và giãn cơ giúp giảm kiểm soát bàng quang. Bạn có thể trao đổi với bác sĩ nếu cho rằng thuốc đang ảnh hưởng xấu đến vấn đề này.

Đôi khi những thủ thuật đơn giản hoặc can thiệp y khoa là cần thiết nhằm cải thiện tình trạng tiểu không kiểm soát. Hãy đến bác sĩ nếu triệu chứng thường xuyên ảnh hưởng đến cuộc sống sau mãn kinh.

Nguyễn Ngọc (Theo Insider)