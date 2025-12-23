Tình bạn của vợ tỷ phú Jeff Bezos và nhà Kardashian

Lauren Sánchez - vợ tỷ phú Jeff Bezos - thân với Kim Kardashian sau khi cả hai tranh nhau một chiếc váy tại buổi đấu giá hai năm trước.

Ngày 19/12, Lauren Sánchez tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 56 với sự tham gia của hai thành viên nhà Kardashian. Trên Instagram ngày 21/12, hai mẹ con Kris Jenner, 70 tuổi, và Khloé Kardashian, 41 tuổi, đăng ảnh chụp cùng Lauren, hé lộ không gian tiệc theo phong cách Giáng sinh.

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 45 tuổi, không xuất hiện trong loạt ảnh, nhưng đăng bài chúc mừng ngày vui của bạn. Trên Instagram Story ngày 21/12, cô chia sẻ ảnh chụp cùng vợ tỷ phú kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật muộn 'cô gái của mọi cô gái'. Chị luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Em chưa từng gặp ai có tinh thần vui vẻ như chị. Yêu chị".

Lauren Sánchez (trái) và mẹ con Kris Jenner, Khloé Kardashian (phải). Ảnh: Instagram/ Kris Jenner

Lauren Sánchez quen biết gia đình Kardashian 15 năm. Theo Business Insider, Kris Jenner và vợ tỷ phú gặp nhau lần đầu khi cùng dự lễ khai trương thương hiệu Endless Youth & Life tại Beverly Hills năm 2010. Nhưng sau đó, họ chỉ duy trì mối quan hệ xã giao. Thời điểm ấy, Lauren đang làm phóng viên truyền hình, vẫn là vợ của doanh nhân Patrick Whitesell.

Từ tháng 8/2023, cả hai thân thiết hơn sau lần tái ngộ tại tiệc từ thiện ở Los Angeles. Bà Kris đi với Kim Kardashian còn Lauren Sánchez tham dự cùng ông Jeff Bezos. Về sau, Lauren chơi thân với Kim hơn các thành viên khác do hai người đều yêu thời trang.

Kim Kardashian và vợ tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Instagram/ Lauren Sánchez

Theo People, tình bạn của họ tiến thêm một bước khi tham gia buổi đấu giá của quỹ Kering tháng 9/2023. Cả hai đã tranh nhau chiếc đầm thuộc dòng haute couture của Balenciaga, sau đó quyết định mặc chung. Cuối cùng, nhà thiết kế ngỏ ý may cho mỗi người một bộ với giá 200.000 USD nên họ cùng đến Pháp để thử trang phục.

Sau dịp này, Lauren Sánchez và Kim Kardashian luôn nhắn tin cho nhau mỗi khi tìm thấy một món đồ ưng ý. Mùa hè năm 2024, cả hai cùng đi nghỉ dưỡng trên du thuyền 500 triệu USD của tỷ phú Bezos. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2023, Kim nhận xét Lauren là một "girl's girl" (người luôn ủng hộ các cô gái khác).

Lauren Sánchez (giữa) và các thành viên Kardashian. Ảnh: Instagram/ Kris Jenner

Kim Kardashian cũng là người giới thiệu Lauren Sánchez với các chị em trong gia đình, bao gồm hai em gái cùng mẹ khác cha - Kendall và Kylie Jenner. Những năm gần đây, nhà Kardashian luôn góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ của Lauren. Hồi tháng 4, bà Kris và Khloé đến địa điểm phóng tàu - tên lửa ở Tây Texas để cổ vũ chuyến bay vào rìa vũ trụ đầu tiên của vợ tỷ phú. Hai tháng sau, bốn chị em Kim, Khlóe, Kendall và Kylie cùng mẹ dự chuỗi tiệc cưới xa hoa của vợ chồng Bezos tại Venice, Italy.

Cựu phóng viên cũng trở thành một phần của nhà Kardashian, thường xuyên đứng chung khung hình với họ. Hồi tháng 11, vợ chồng bà cho họ mượn dinh thự trị giá 165 triệu USD ở Los Angeles để mở tiệc sinh nhật 70 tuổi của Kris Jenner.

Kim Kardashian cùng mẹ và em gái đến Venice dự đám cưới Jeff Bezos Kim Kardashian cùng mẹ và em gái ở Venice trước ngày cưới của Lauren Sánchez. Video:YouTube/ APT

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Bà còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, bà xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space. Bà hiện có ba con, trong đó có hai con chung với chồng cũ.

Bà và tỷ phú Jeff Bezos công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi ông Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ - nhà văn MacKenzie Scott - sau 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Lauren chia tay Patrick Whitesell sau 13 năm làm vợ chồng.

Nhà Kardashian hiện là một trong những gia đình quyền lực nhất Hollywood, nổi tiếng từ show thực tế Keeping Up With The Kardashians (từ 2007 đến nay). Sau gần 20 năm ra mắt, thương hiệu của họ trở thành một đế chế tỷ đô, định hình nền công nghiệp truyền hình và thay đổi tiêu chuẩn về vẻ đẹp phụ nữ. Họ cũng góp phần tạo ra ngành kinh doanh dựa trên sự nổi tiếng. Kim Kardashian là nhân tố tạo nên thành công của chương trình, cũng là thành viên giàu nhất với tài sản khoảng 1,9 tỷ USD.

Phương Thảo (theo People, Business Insider)