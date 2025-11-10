Tỷ phú Mark Zuckerberg và dàn sao dự sinh nhật Kris Jenner

Nhà sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg, 41 tuổi - và vợ Priscilla Chan, 40 tuổi - trên đường đến nơi tổ chức sự kiện.
Theo People, đêm tiệc của bà Kris Jenner - mẹ của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian - diễn ra vào ngày 8/11 tại Los Angeles, quy tụ nhiều người nổi tiếng đến dự như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, "họa mi nước Anh" Adele và vị hôn phu Rich Paul, nhà sản xuất phim Tyler Perry.
Thời trang dự tiệc của một số khách mời. Video: Daily Mail
Bữa tiệc theo chủ đề phim điệp viên James Bond, được tổ chức tại dinh thự của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos - bạn của nhà Kardashian. Theo TMZ, Bruno Mars tham gia biểu diễn nhưng bị một số hàng xóm phàn nàn tiết mục ồn vượt quá mức cho phép của khu vực. Cảnh sát đã can thiệp nhưng chỉ cảnh báo. Không lâu sau, họ quay lại vì phát hiện hàng rào giả được dựng trái phép, chắn đường đi ngoài biệt thự. Dãy ngăn cách bị tháo dỡ sau khi khách mời rời đi.
Tỷ phú Bill Gates, 70 tuổi, mang quà đến chung vui cùng gia đình bà Kris Jenner.
Sự kiện còn có sự góp mặt của vợ chồng công tước xứ Sussex - Harry và Meghan. Vogue nhận xét Meghan Markle, 44 tuổi, có phong cách thời thượng, kín đáo nhưng sang trọng khi phối áo dài tay ôm cơ thể với chân váy có đường xẻ cao. Trong khi đó, công tước Harry mặc vest nhung, cài hoa anh túc để tôn vinh Ngày tưởng niệm những người đã hy sinh trong chiến tranh. Ở Anh, dịp này rơi vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 11 hàng năm.
Danh ca Mariah Carey, 56 tuổi, là một trong những người bạn thân của Kim Kardashian.
"Bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, 71 tuổi, có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kardashian.
Hai diễn viên Sarah Paulson (trái), 51 tuổi, và Naomi Watts, 57 tuổi. Cả hai là bạn diễn của Kim Kardashian trong phim truyền hình về luật pháp - All's Fair, ra mắt ngày 4/11.
Tài tử Vin Diesel, 58 tuổi.
Cựu "thiên thần nội y" Miranda Kerr, 42 tuổi, sánh đôi chồng tỷ phú Evan Spiegel, 35 tuổi.
"Người đẹp tóc vàng" Paris Hilton - 44 tuổi. Cô là bạn lâu năm của Kim Kardashian.
Nhan sắc của bà Kris Jenner ở tuổi 70. Ảnh: Instagram Kris Jenner
Bà Kris Jenner không xuất hiện trước ống kính truyền thông, không có ảnh trang phục của bà. Nhưng theo nguồn tin từ People, bà diện đầm đỏ trễ vai, đeo găng tay đen và khuyên tai kim cương, tái hiện phong cách "Hollywood cổ điển" trong ngày vui.
Mẹ con Kris Jenner và Kim Kardashian trong buổi quảng bá phim All's Fair tháng 10. Ảnh: Instagram/ Kris Jenner
Bà sinh năm 1955, là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, nổi tiếng với show thực tế Keeping Up with the Kardashians về gia đình mình.
Trải qua hai cuộc hôn nhân với Robert Kardashian và Bruce Jenner (hiện là Caitlyn sau khi chuyển giới), Kris Jenner có bốn con mang họ Kardashian gồm Kourtney, Kim, Khloé, Robert và hai con mang họ Jenner - Kendall và Kylie. Hiện bà hẹn hò Corey Gamle - người từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber, kém bà 25 tuổi.
Phương Thảo (theo Vogue, People)
Ảnh: Backgrid