Tỷ phú Mark Zuckerberg và dàn sao dự sinh nhật Kris Jenner

Theo People, đêm tiệc của bà Kris Jenner - mẹ của ngôi sao truyền hình Kim Kardashian - diễn ra vào ngày 8/11 tại Los Angeles, quy tụ nhiều người nổi tiếng đến dự như vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg, "họa mi nước Anh" Adele và vị hôn phu Rich Paul, nhà sản xuất phim Tyler Perry.

Dàn sao dự tiệc sinh nhật của bà Kris Jenner

Thời trang dự tiệc của một số khách mời. Video: Daily Mail

Bữa tiệc theo chủ đề phim điệp viên James Bond, được tổ chức tại dinh thự của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos - bạn của nhà Kardashian. Theo TMZ, Bruno Mars tham gia biểu diễn nhưng bị một số hàng xóm phàn nàn tiết mục ồn vượt quá mức cho phép của khu vực. Cảnh sát đã can thiệp nhưng chỉ cảnh báo. Không lâu sau, họ quay lại vì phát hiện hàng rào giả được dựng trái phép, chắn đường đi ngoài biệt thự. Dãy ngăn cách bị tháo dỡ sau khi khách mời rời đi.