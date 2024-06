Tỷ phú Jeff Bezos và bạn gái nghỉ dưỡng cùng Kim Kardashian

Vị hôn thê của Jeff Bezos và Kim Kardashian lái môtô nước, chụp selfie cùng nhau trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hy Lạp.

Theo Page Six ngày 28/6, tỷ phú Jeff Bezos, 60 tuổi, và Lauren Sánchez, 55 tuổi, có khoảng thời gian vui vẻ cùng ngôi sao truyền hình thực tế 44 tuổi tại đảo Mykonos. Một số nguồn tin cho biết Kim được cặp sao quyền lực mời lên siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD.

Cặp sao tỷ phú Jeff Bezos (trái) và Kim Kardashian (ngồi sau, ảnh phải). Ảnh: Mega

Bezos và Sánchez đi nghỉ hai tuần tại đảo Hy Lạp cùng con trai riêng của ông, Preston. Trước đó, paparazzi bắt gặp đôi uyên ương tay trong tay dạo phố đêm, dùng bữa tối cùng Preston ở nhà hàng sang trọng. Vài ngày sau, Lauren Sánchez được thấy lái trực thăng trên biển.

Lauren Sanchez lái trực thăng Bạn gái tỷ phú Jeff Bezos lái trực thăng. Video: Instagram Lauren Sánchez

Về Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình đang có chuyến nghỉ mát cùng mẹ Kris Jenner và Corey Gamble - bạn trai kém 25 tuổi của Jenner, theo Mirror. Kim được cho có mối quan hệ tốt với Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Cả ba thường đi chơi, dự sự kiện cùng nhau. Nhà sáng lập SKIMS từng mời cựu phóng viên đến tiệc sinh nhật hồi tháng 10/2023, xếp Sánchez ngồi gần cô. Page Six cho biết Kim chỉ mời những người bạn thân, điều này chứng tỏ mức độ thân thiết giữa hai người.

Lauren Sánchez (thứ hai từ trái sang) trong tiệc sinh nhật của Kim. Ảnh: Instagram Kim Kardashian

Tỷ phú Jeff Bezos sinh năm 1964, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Ông nổi tiếng khi sáng lập và xây dựng Amazon như một cửa hàng sách trực tuyến, sau đó mở rộng thêm các sản phẩm, dịch vụ thương mại điện tử. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới.

Sau khi thôi chức Giám đốc điều hành Amazon năm 2021, Bezos tập trung vào lĩnh vực bảo tồn và công ty thám hiểm không gian Blue Origin. Hiện tài sản ròng của ông là hơn 200 tỷ USD, theo Forbes.

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Cô công khai mối quan hệ với Jeff Bezos hồi tháng 1/2019, ngay sau khi Bezos tuyên bố ly hôn với MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống. Cùng thời điểm, Sánchez ly hôn người chồng chung sống 13 năm, Patrick Whitesell. Cả hai đính hôn vào tháng 5/2023.

Kim Kardashian sinh năm 1980, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi trên Instagram. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Kim sáng lập hãng thời trang SKIMS vào năm 2019, ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN năm 2022. Cô kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

Phương Thảo (theo Page Six, Mirror)