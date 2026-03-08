Timothée Chalamet bị chỉ trích

Tài tử Timothée Chalamet đối mặt chỉ trích từ giới nghệ thuật hàn lâm vì cho rằng "không còn ai quan tâm ballet và opera".

Theo Hollywood Reporter, diễn viên đưa ra phát biểu trong buổi thảo luận về việc duy trì văn hóa xem phim tại rạp, do Variety và CNN tổ chức tại Đại học Texas (Mỹ) vào cuối tháng 2.

Ngày 6/3, một đoạn video từ cuộc trò chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Timothée Chalamet nói quan điểm về sức hút của ballet và opera Timothée Chalamet nói quan điểm về sức hút của ballet và opera. Video: Variety

Chalamet nói ngưỡng mộ những nghệ sĩ và luôn kêu gọi công chúng ủng hộ các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nhưng đồng thời, anh cho rằng nếu khán giả thực sự quan tâm đến các lĩnh vực đó, họ sẽ chủ động tìm đến.

"Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet hay opera, hay những lĩnh vực mà người ta phải nói: 'Này, hãy giữ cho bộ môn này sống sót, dù thực ra chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa'".

Sau đó, anh chèn thêm câu đùa: "Xin dành tất cả sự tôn trọng cho những nghệ sĩ ballet và opera ngoài kia. Tôi vừa mất thêm vài phần trăm người xem rồi đấy".

Phát biểu của Chalamet vấp phải phản ứng từ giới biểu diễn. Trên Instagram cá nhân, ca sĩ opera người Mỹ Isabel Leonard nói bất ngờ khi một nghệ sĩ tài năng, nhận được sự ủng hộ từ khán giả lại đưa ra quan điểm hạn hẹp về nghệ thuật. Việc một nghệ sĩ hạ thấp những loại hình nghệ thuật khác là điều gây thất vọng. Bà cho rằng mọi người không nhất thiết phải yêu thích mọi lĩnh vực, nhưng việc xem nhẹ giá trị của chúng là không nên.

Theo News Australia, ca sĩ opera người Ireland Seán Tester nhận xét quan điểm của Chalamet phản ánh cách nhìn đơn giản về giá trị văn hóa. Opera và ballet không phải là những loại hình lỗi thời. Nhiều vở diễn tồn tại qua nhiều biến động lịch sử, liên tục được tái diễn, phát triển theo thời gian.

Trên Hollywood Reporter, đại diện đoàn Royal Ballet and Opera cho biết ballet và opera ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực nghệ thuật, như điện ảnh, âm nhạc và thời trang. "Trong nhiều thế kỷ, những bộ môn này định hình cách các nghệ sĩ sáng tạo và khán giả trải nghiệm văn hóa. Ngày nay, hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn thưởng thức và tương tác với chúng", đại diện tổ chức nói.

Ở một video, họ ghi lại hình ảnh các nghệ sĩ và đội ngũ hậu trường làm việc tại nhà hát. Trong phần chú thích, đoàn Royal Ballet and Opera cho biết mỗi sự kiện tại Royal Opera House (Anh) có hàng nghìn khán giả đến thưởng thức. Đồng thời, họ gửi lời mời Chalamet đến xem nếu tài tử cân nhắc về phát biểu của anh.

Đoàn English National Ballet - một trong năm đoàn ballet hàng đầu nước Anh - cũng phản bác nhận định của Chalamet, cho rằng hiện nay nghệ thuật này đang phát triển mạnh. Thống kê của công ty cho thấy hơn 200.000 khán giả dự các buổi diễn của họ, nội dung trên mạng xã hội đạt hơn 65 triệu lượt tiếp cận.

Trailer 'Marty Supreme' Trailer "Marty Supreme" (2025), có Timothée Chalamet đóng chính. Video: A24

Mặt khác, cây bút Gia Kourlas của NY Times cho rằng nhận xét của diễn viên không hoàn toàn sai, ít nhất là khi nhìn từ vị trí của ballet trong văn hóa đại chúng. Mẹ và chị gái của anh từng học tại School of American Ballet - trường đào tạo ballet cổ điển hàng đầu tại Mỹ, và Chalamet lớn lên ở Manhattan Plaza - khu nhà dành cho các nghệ sĩ, nơi sinh sống của nhiều diễn viên, ca sĩ và vũ công. Anh cũng từng xuất hiện tại Paris với chiếc mũ của New York City Ballet.

Theo bà, phát biểu của Chalamet gây khó chịu với nhiều người, nhưng đồng thời phản ánh thực tế nhiều nghệ sĩ nghệ thuật hàn lâm phải đối mặt. Những người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm, nhưng phần lớn công chúng biết đến ballet qua những vở diễn nhấn mạnh kịch tính hoặc các đoạn video ngắn trên mạng xã hội. "Lời nói của Chalamet ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa: Không phải ballet không quan trọng, mà thế giới chưa thể hiểu được giá trị thực sự của nó", Kourlas bình luận.

Timothée Chalamet, 31 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017), mang về cho anh đề cử Oscar đầu tiên. Một số dự án nổi bật anh từng đóng chính gồm Wonka (2023), A Complete Unknown (2024) - giúp Chalamet lần thứ hai nhận đề cử Oscar cho Nam chính xuất sắc. Năm 2023, anh đứng đầu danh sách 100 sao điển trai nhất do TC Candler bình chọn, được GQ nhận xét là "làn gió mới" làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp của đàn ông.

Hiện anh chuẩn bị tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98, sẽ diễn ra ngày 15/3. Tài tử được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Marty Supreme - tác phẩm góp mặt trong hạng mục Phim hay nhất.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)