Tốt nghiệp đại học 4 năm tôi mới xin được việc

Sau hàng trăm lần nộp hồ sơ và hàng chục cuộc phỏng vấn, rốt cuộc tôi đã xin được việc làm.

Tôi vừa đọc bài viết: "Tôi bằng giỏi đại học vẫn không xin nổi việc lương 5 triệu đồng" và thấy mình như nhìn thấy chính mình của vài năm về trước. Những dòng tâm sự chân thành và đầy trăn trở của tác giả khiến tôi không khỏi xúc động, bởi lẽ tôi từng trải qua một hành trình tìm việc đầy gian nan, kéo dài tận 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Tôi tốt nghiệp vào năm 2021, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam. Dù ra trường với tâm thế đầy hy vọng, mang trong mình không ít ước mơ, tôi nhanh chóng bị kéo về thực tế khi đối mặt với thị trường lao động lạnh lùng và khắc nghiệt.

Việc làm khan hiếm, doanh nghiệp đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự, nhiều sinh viên như tôi bị kẹt lại giữa ranh giới mỏng manh giữa tri thức và thất nghiệp. Suốt nhiều tháng liền sau khi ra trường, tôi miệt mài nộp hồ sơ, đi phỏng vấn và rồi lại lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng.

Nhiều nơi từ chối tôi chỉ vì "chưa có kinh nghiệm", trong khi tôi cũng chưa từng có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm vì vừa mới tốt nghiệp. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi: "Nếu ai cũng yêu cầu kinh nghiệm thì ai sẽ là người cho mình cơ hội đầu tiên để bắt đầu?".

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh, tôi đành gác lại ước mơ nghề nghiệp của mình để tập trung vào những công việc mang tính tạm thời, chủ yếu là làm thêm tại công ty nhỏ của người thân.

Mức thu nhập không cao, công việc không đúng chuyên ngành, nhưng lúc đó, điều tôi cần là một nơi bám víu và một chút tự tin để vượt qua khủng hoảng tinh thần. Bạn bè xung quanh nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Có người chuyển hướng học thêm nghề tay trái, có người chấp nhận đi làm thời vụ, tạm gác bằng cấp lại một bên. Nhiều lúc tôi thấy mình thật vô dụng. Bằng đại học vẫn còn mới, nhưng tương lai thì mờ mịt. Tôi từng có lúc hoài nghi năng lực bản thân, tự dằn vặt: "Phải chăng mình không đủ giỏi?" hay là "Mình chọn sai ngành?", "Liệu có đáng không khi bỏ ra 4 năm học đại học mà lại không thể tìm nổi một công việc ổn định?".

Trong thời gian không có việc làm chính thức, tôi tranh thủ học thêm các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, và tham gia một số khóa học trực tuyến để trau dồi kiến thức chuyên môn.

Tôi tin rằng nếu mình tiếp tục nỗ lực, thì dù muộn, một cánh cửa nào đó cũng sẽ mở ra. Và rồi, sau đúng 4 năm kể từ ngày rời giảng đường đại học, tôi đã nhận được một công việc như mơ ước. Đó là một vị trí trong một công ty lớn, đúng ngành tôi theo học, môi trường chuyên nghiệp và có lộ trình phát triển rõ ràng.

Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác nhận được cuộc gọi trúng tuyển sau hàng trăm lần nộp hồ sơ và hàng chục cuộc phỏng vấn không thành công. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đứng trước gương, nhìn lại chính mình và thầm nhủ: "Mình đã không từ bỏ". Đó là cảm giác rất đặc biệt, không đơn thuần là có việc làm, mà là sự xác nhận rằng mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Sau 4 năm dài đằng đẵng với đủ cảm xúc từ thất vọng, lo lắng đến hy vọng rồi tuyệt vọng, tôi đã có thể bước vào một chặng đường mới với tâm thế tự tin hơn.

Những bạn trẻ đang rơi vào tình cảnh khó tìm việc làm sau tốt nghiệp không đơn độc, và rằng việc chậm hơn người khác không đồng nghĩa với thất bại. Không ai có một hành trình giống ai. Có người ra trường là lập tức có việc làm ổn định, có người như tôi thì phải mất 4 năm mới tìm được công việc đúng mong muốn.

Nhưng sự khác biệt duy nhất là bạn có còn kiên trì đi tiếp hay không. Mỗi lần thất bại, hãy coi đó là một phần của quá trình phát triển bản thân. Có thể bạn chưa thành công ngay, nhưng bạn đang học cách để mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và biết trân trọng thành quả sau này hơn.

Tôi cũng mong rằng các nhà tuyển dụng sẽ nhìn nhận ứng viên một cách toàn diện hơn, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có sự học hỏi và ý chí cầu tiến. Đôi khi, chỉ một cơ hội nhỏ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của một người trẻ đang loay hoay trong hành trình lập nghiệp.

Còn với những bạn trẻ đang thất nghiệp hoặc chưa có việc làm như ý, xin đừng nản lòng. Hãy cứ học hỏi, rèn luyện và giữ cho mình một tinh thần vững vàng. Sẽ có lúc, bạn nhìn lại và thấy rằng khoảng thời gian khó khăn nhất chính là lúc bạn xây dựng nên phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình.

Hải My