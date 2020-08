Tiger Woods sa sút ở PGA Championship

"Siêu Hổ" ghi điểm +2 tại vòng hai hôm 7/8, và đạt even par để không bị cắt loại sự kiện major trên sân TPC Harding Park, par70.

Trong hành trình đó, gạt bóng là mặt yếu nhất trong thống kê kỹ thuật của Woods.

Anh xuất phát từ hố 1 của TPC Harding Park, par70 và trượt birdie trong pha putt 2,1 mét. Woods thêm ba lần hỏng birdie trong tầm 4,5 mét ở tám hố tiếp theo. Qua nửa đoạn đầu với hai bogey, anh dùng tới 37 cú đánh, trong khi chuẩn nửa vòng sân ở mức 35 gậy.

Tại hố 10, cựu số một thế giới mới có birdie đầu tiên sau hai lần gạt bóng từ ngoài green. Đoạn từ hố 11 tới 15, Wood mất thêm hai gậy. Lúc ấy, anh ở trên vạch cắt loại. Nhưng sang hố 16, từ cự ly 3,6 mét, Woods được birdie thứ hai và cũng là cuối cùng trong ngày. Đó cũng là pha putt ghi birdie xa nhất vòng của anh.

Sang hố 17, par3, Woods phát bóng trúng green nhưng cách miệng hố 10,6 mét và chỉ đạt par sau hai lần gạt bóng. Ở hố 18, par4, anh lên green sau hai cú đánh rồi lại hai putt mới xong hố. Xét tầm putt ba mét từ đầu đến cuối vòng, Woods trượt ba lần.

Tiger Woods dõi theo cú phát bóng ở hố tám vòng hai PGA Championship trên sân TPC Harding Park, San Francisco hôm 7/8. Ảnh: AP.

Ở vòng khai cuộc, Woods putt ở hiệu suất cao, với các pha ghi birdie trong tầm 2,1-4,2 mét và cả 6,4 mét để giữ par ở hố 18.

"Tôi phát bóng tốt. Hỏng vài pha bằng gậy sắt tầm ngắn và không thể 'một cú lên green, một putt chốt hố'. Và tôi thực sự khó bắt nhịp với tốc độ green hôm nay. Theo cảm quan thì nó nhanh hơn thực tế", Woods nói về phong độ của bản thân.

Ở vòng hai, Woods giảm khoảng cách phát bóng, nhưng hiệu quả lại tăng. Cả chặng, anh đánh trúng 9 trong 14 fairway, cao hơn hẳn hiệu suất 50% ở vòng đầu. Ngược lại, Woods chỉ trúng 11 trong 18 mặt green của sân khi tấn công cờ. Sau khi ký bảng điểm 72 gậy, Woods tiếp tục vào khu green tập để luyện putt.

Trước khi vào giải, anh đổi gậy putter. Hàng mới vẫn là dòng Scotty Cameron Newport 2 GSS, nhưng cán dài hơn để giảm áp lực cho phần lưng dễ tổn thương và có khả năng điều chỉnh trọng lượng đầu gậy. Trong bộ sưu tập 15 major, anh đoạt 14 danh hiệu khi dùng hàng cũ.

Ở điểm even par sau 36 hố, anh vẫn được quyền đấu hai chặng còn lại vì trên một nấc so với vạch cắt loại +1. Nhưng ở mục tiêu lấy major thứ 16 và tự phá kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour, cơ hội dành cho "Siêu Hổ" bị thu hẹp hơn. Anh kém tám gậy so với người giữ đỉnh bảng Haotong Li.

Li đánh 65 gậy, được năm birdie, không bogey. Anh, nhờ đó, trở thành golfer Trung Hoa đại lục đầu tiên chiếm đỉnh bảng trong lịch sử bộ tứ major truyền thống.

"Tôi vào cuộc mà chẳng tự tin và không hề nghĩ mình đạt phong độ như thế. Thành tích vòng hai đả thông tư tưởng cho tôi", Li nói về tâm thế khi dự giải theo diện khách mời của Ban tổ chức. Đấu xong, Li về nhà ăn trưa, chợp mắt rồi nhanh chóng trở lại sân tập của TPC Harding Park và luyện thêm ít nhất năm tiếng.

Li đã dự 37 giải với 27 lần qua cắt loại và nhận 1,2 triệu USD tiền thưởng ở PGA Tour. Golfer 25 tuổi này lên chuyên nghiệp từ năm 2011, đoạt hai cúp European Tour và hiện đứng thứ 114 thế giới.

Đương kim vô địch Brooks Koepka đột ngột đau hông trái sau cú đánh ở fairway hố 12 và phải nhờ chuyên gia chữa tạm tại chỗ. Sau đó, anh thêm hai lần xử lý khẩn cấp ở hông mới có thể kết thúc 18 hố. Dù vậy, Koepka vẫn tích luỹ thêm hai gậy, đạt điểm -6 đồng thời giữ được chỗ trong nhóm T3 như sau vòng mở màn.

Bên cạnh Koepka, vị trí này còn Jason Day, Tommy Fleetwood, Daniel Berger, Justin Rose và Mike Lorenzo-Vera. Trong số đó, Day và Rose đã đoạt major.

Từ thế chia sẻ đỉnh bảng ở điểm -5 sau 18 hố với Day, Brendon Todd đánh 70 gậy qua 18 hố tiếp theo. Điểm của anh không đổi, nhưng rớt xuống T8 cùng Paul Casey và Cameron Champ.

Các golfer top 3 thế giới vẫn chưa khởi sắc sau 36 hố. Số một Justin Thomas đạt +1 và đang ở vị trí đáy T60, còn số hai Jon Rahm và số ba Rory McIlroy đều thuộc nhóm T31 với điểm -1.

Quốc Huy tổng hợp