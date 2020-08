Jason Day chia sẻ đỉnh bảng PGA Championship

MỹVới điểm -5, Jason Day và Brendon Todd cùng nhau dẫn đầu vòng một giải major PGA Championship 2020.

Day lần đầu tiên trải qua một vòng đấu không bogey ở major, kể từ vòng 3 PGA Championship 2017. Ảnh: CBS.

Vòng một ghi nhận 47 golfer phá được par70 của sân TPC Harding Park (San Francisco).

Day đánh 65 gậy với năm birdie trong bảng điểm không bogey. Còn Todd ghi bảy birdie và hai bogey.

Day kiếm birdie ngay khi xuất phát ở hố 10, và tiếp đó giữ par qua chuỗi sáu hố. Đến hố 17, par3, anh lên green sau cú đánh từ tee box. Quả bóng nảy hai lần trên bề mặt mục tiêu và dừng ở vị trí cách miệng hố 0,6 mét tạo điều kiện cho Day nhẹ nhàng ghi birdie.

Hết 13 hố, golfer 32 tuổi người Australia đã tích luỹ bốn gậy. Hố 9, par4, dài 518 yard đứng thứ hai về độ khó trong vòng đấu nhưng Day chứng tỏ điều ngược lại. Tại đây, anh phát bóng 309 yard dọc bên trái fairway, sau đó băng 211 yard lên green ở cú thứ hai. Bóng đáp mặt sân, cách green khoảng 5,4 mét, nảy hai lần rồi dừng cách miệng hố 1,5 mét. Từ vị trí này, Day đạt birdie chốt vòng.

Day từng đoạt PGA Championship 2015 ở điểm -20. Mùa PGA Tour năm nay, anh ba lần cán đích top 10, trong đó hai lần ở lịch tái đấu từ hôm 11/6.

Hồi Day thắng PGA Championship, Todd không qua cắt loại. Trong bốn năm sau đó, Todd không được nhận vé dự sự kiện major của Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ (PGAA). Năm nay, anh tái xuất, ghi bốn birdie và hai bogey qua chín hố khi xuất phát từ hố 10. Ở nửa sau, anh không những không bogey mà còn kiếm thêm ba birdie.

Todd tấn công cờ ở hố 9 thuộc vòng mở màn PGA Championship 2020 trên sân sân TPC Harding Park hôm qua.

Vòng này, Todd nhiều phen thoát hiểm khi thuộc nhóm cận áp chót, nhánh xuất phát buổi chiều với gió có lúc giật đến 32 km/h. Chủ nhân của ba danh hiệu PGA Tour duy trì tỷ lệ lên green theo chuẩn ở mức 66,67% và đạt hiệu suất cao trên green, trong đó có một putt ba mét để cứu par hố cuối. Trước đó, bóng của Todd cách miệng hố 20 mét. "Cảm giác vẫn tuyệt vời dù mất hai putt để kết thúc vòng và cùng dẫn đầu trong điều kiện thi đấu khó khăn", Todd bình phẩm.

Từ đầu lịch tái đấu hôm 11/6, Todd giữ đỉnh bảng sau 54 hố ở Travelers Championship lẫn WGC-FedEx St. Jude Invitational nhưng đều sa sút ở vòng cuối rồi cán đích trong top 15 ở cả hai sự kiện.

Đương kim vô địch Brooks Koepka đứng ở T3 với một gậy kém bộ đôi Day - Todd. Cùng nhóm với Koepka là tám golfer khác, trong đó có nhà vô địch PGA Championship 2010 và US Open 2014 Martin Kaymer, Masters 2007 và The Open Championship 2015 Zach Johnson và US Open 2013 Justin Rose.

Nhóm T12 ở điểm -3 gồm tám người, tính cả đương kim vô địch US Open Gary Woodland.

Koepka bước vào giải với kỳ vọng lập kỷ lục giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở PGA Championship, và anh đã khởi sự thuận lợi với bảng điểm 66 gậy gồm sáu birdie, 10 par và hai bogey.

Koepka thuộc nhóm đầu PGA Tour về khoảng cách phát bóng. Nhưng fairway hẹp ở TPC Harding Park hạn chế sở trường của các chuyên gia đánh bóng xa. Dù vậy, Koepka vẫn giữ được thế mạnh. Tại hai hố được Ban tổ chức chọn ghi nhận thông số khoảng cách, anh đạt bình quân 310 yard với độ chính xác gần 65%. "Tôi nghĩ mình đã đánh tốt, đưa được bóng lên fairway, trúng green và putt hiệu quả. Hôm nay, cảm giác ổn và tự tin lắm. Nhưng chỉ mới xong 18 hố và còn nhiều thứ khó lường phía trước", Koepka nhận xét.

Tiger Woods cũng khởi đầu ổn thoả trong hành trình tìm major thứ 16 và phá kỷ lục 82 danh hiệu PGA Tour đang đồng sở hữu với huyền thoại Sam Snead. Với điểm -2, "Siêu hổ" vào nhóm T20, bên cạnh hai đấu thủ đáng gờm và đã có major như Patrick Reed, Shane Lowry và Adam Scott.

Số một thế giới Justin Thomas thừa một gậy so với chuẩn sân nên vào nhóm T68 với điểm +1, trong khi số hai Jon Rahm và số ba Rory McIlroy thuộc T48 với điểm even par.

Quốc Huy