Tiger Woods không được chở cháu của Tổng thống Trump

MỹTheo truyền thông Mỹ, huyền thoại golf Tiger Woods không được phép lái xe chở các cháu của Tổng thống Donald Trump, do quy định an ninh từ Mật vụ Mỹ.

Ngày 28/3, Woods bị bắt với các cáo buộc gồm lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng (DUI), gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra theo quy định. Golfer này được cho đã lái xe với tốc độ cao, cố vượt một xe kéo trên đường dân sinh, va chạm vào phía sau phương tiện này khiến chiếc SUV bị lật nghiêng.

Dù vượt qua kiểm tra nồng độ cồn, Woods từ chối xét nghiệm nước tiểu. Các chuyên gia nhận định ông có thể đã chịu ảnh hưởng của thuốc hoặc chất kích thích khi xảy ra va chạm. Sau khoảng 8 giờ bị tạm giữ, Woods được một người bạn bảo lãnh và đưa về nhà trong tình trạng mệt mỏi.

Vụ việc cũng làm dấy lên sự chú ý tới mối quan hệ giữa Woods và Vanessa Trump - con dâu cũ của Tổng thống Trump và là mẹ của 5 người cháu của ông.

Tuy nhiên, theo New York Post, các đặc vụ liên bang Mỹ mới là những người trực tiếp lái xe khi các cháu của Tổng thống Trump di chuyển, thay vì Woods. Báo này dẫn nguồn tin cho biết "các đặc vụ chắc chắn không để Woods lái xe chở bọn trẻ, kể cả khi không có vụ DUI".

Vanessa Trump và chồng cũ Donald Trump Jr. có 5 con chung.

Vanessa Trump có 5 con với chồng cũ là Donald Trump Jr., gồm Kai (18 tuổi), Donald III (17), Tristan (14), Spencer (13) và Chloe (11). Gia đình trực hệ của ông Trump được bảo vệ 24/7 bởi các đặc vụ liên bang cho tới khi ông kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, dự kiến vào năm 2029.

Phản ứng trước vụ việc, ông Trump - người từng trao Huân chương Tự do cho Woods năm 2019 - cho biết ông rất tiếc và gọi Woods là "một người bạn thân thiết, một con người tuyệt vời, nhưng đang gặp khó khăn".

Theo báo Anh Sportmail, Vanessa Trump không có mặt trên xe trong vụ tai nạn của Woods. Nhưng bà chờ sẵn tại nhà và rất không hài lòng, xem đây là dấu hiệu đáng lo ngại và yêu cầu Woods nhanh chóng chấn chỉnh bản thân nếu không muốn đánh mất mối quan hệ.

Tiger Woods nhận Huân chương Tự do Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ - từ Tổng thống Donald Trump tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 6/5/2019.

Liên quan đến thói quen di chuyển của Woods, nhiều nguồn tin cho biết golfer này từ chối thuê tài xế riêng dù liên tiếp vướng sự cố giao thông.

Theo PEOPLE, huyền thoại golf 50 tuổi không muốn có người đi cùng để "giám sát hoặc biết ông đang làm gì", do đề cao quyền riêng tư cá nhân. Một nguồn tin khẳng định ông tin bản thân "vẫn đủ khả năng lái xe an toàn".

Người này cũng cho biết Woods không phải người hướng ngoại, chủ yếu dành thời gian ở nhà với các con, tập luyện hoặc chơi game, đồng thời không thích bị chú ý hay soi xét trước công chúng.

Hiện trường vụ tai nạn của Tiger Woods ngày 28/3.

Sau vụ bắt giữ, Kevin Kisner - đồng đội của Woods tại đội TGL Jupiter Links - tỏ ý lo lắng về tình trạng của bạn thân. Phát biểu trên sóng NBC trong lúc bình luận giải Houston Open, Kisner gọi vụ tai nạn vừa rồi là đáng quan ngại. Ông cho biết Woods thời gian qua đang nỗ lực trở lại thi đấu sau chấn thương, tích cực tập luyện và vừa đăng ký tham dự giải U.S. Senior Open.

"Khi đó, anh ấy đang cố gắng làm mọi thứ để trở lại, hỗ trợ đội TGL và hy vọng có thể dự Masters", Kisner nói, đồng thời nhấn mạnh điểm tích cực duy nhất là không có ai bị thương trong tai nạn.

Kisner tiết lộ ông vừa thi đấu cùng Woods chỉ ba ngày trước tai nạn, trong trận chung kết TGL. Đây cũng là lần đầu Woods thi đấu trở lại kể từ ca phẫu thuật lưng thứ bảy vào tháng 10 năm ngoái.

Sự kiện này từng làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Woods tái xuất tại The Masters trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau bê bối mới nhất, triển vọng trở lại của huyền thoại golf được nhận định trở nên xa vời hơn.

