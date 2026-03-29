Tiger Woods được tại ngoại sau 8 giờ tạm giam

MỹHuyền thoại golf Tiger Woods được thả sau 8 giờ bị giam giữ liên quan vụ tai nạn tốc độ cao và cáo buộc lái xe khi say xỉn.

Woods được tại ngoại tối cùng ngày 28/3 sau khi bị bắt giữ vì liên quan vụ tai nạn giao thông trên đảo Jupiter, bang Florida, Mỹ. Trước đó, huyền thoại golf 50 tuổi bị cáo buộc lái xe với tốc độ cao, cố vượt một xe kéo trên đường dân sinh, va chạm vào phía sau phương tiện này khiến chiếc SUV bị lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn của Tiger Woods. Ảnh: AP

Theo nhà chức trách, sau khi tự thoát ra khỏi xe qua cửa phụ, Woods từ chối cung cấp mẫu nước tiểu và bị bắt với các cáo buộc gồm lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng (DUI), gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra theo quy định. Ông được đưa tới Trung tâm An toàn Công cộng quận Martin để làm thủ tục vào khoảng 15h.

Ảnh chụp tại đồn được công bố vào khoảng 22h cho thấy Woods với đôi mắt sưng và đỏ. Khoảng một giờ sau, ông được bảo lãnh và rời khỏi trại giam với người hâm mộ và truyền thông vây quanh.

Ảnh chân dung khi bị bắt giữ của Tiger Woods. Ảnh: AP

Cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, bất kể danh tiếng. Ông khẳng định Woods không bị giam chung với các phạm nhân khác nhằm đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, Woods vượt qua kiểm tra nồng độ cồn với kết quả "0.000", nhưng hai lần từ chối xét nghiệm nước tiểu. Nhà chức trách nhận định ông không bị ảnh hưởng bởi rượu mà có thể do một loại thuốc hoặc chất khác.

Tiger Woods (trái) khi được thả vào tối 27/3. Ảnh: Christopher Oquendo

Woods từng bị bắt vì DUI năm 2017 và sau đó vào trung tâm cai nghiện. Năm 2009, ông cũng vướng bê bối sau một vụ tai nạn khác, dẫn tới việc thừa nhận nhiều mối quan hệ ngoài luồng và ly hôn với vợ cũ Elin Nordegren năm 2010.

Hiện Woods vẫn duy trì quan hệ thân thiện với vợ cũ để cùng nuôi dạy hai con, trong đó con trai Charlie đang theo đuổi sự nghiệp golf. Ông được cho là đang hẹn hò với Vanessa Trump, con dâu cũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ cuối năm 2024.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Woods trở lại thi đấu tại một sự kiện hồi đầu tuần. Diễn biến mới tiếp tục phủ bóng lên nỗ lực tái xuất của một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử làng golf.

Hồng Duy (theo Daily Mail)