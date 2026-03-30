Vanessa Trump yêu cầu Tiger Woods chấn chỉnh

MỹBạn gái Vanessa Trump muốn Tiger Woods nhanh chóng chấn chỉnh bản thân nếu không muốn đánh mất mối quan hệ, sau vụ tai nạn khiến golfer Mỹ bị bắt vì nghi lái xe khi sử dụng chất kích thích

Ngày 28/3, Tiger Woods bị bắt với các cáo buộc gồm lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng (DUI), gây thiệt hại tài sản và từ chối kiểm tra theo quy định. Ông được cho đã lái xe với tốc độ cao, cố vượt một xe kéo trên đường dân sinh, va chạm vào phía sau phương tiện này khiến chiếc SUV bị lật nghiêng.

Dù vượt qua kiểm tra nồng độ cồn, ông từ chối xét nghiệm nước tiểu. Các chuyên gia nhận định golfer này có thể đã chịu ảnh hưởng của thuốc hoặc chất kích thích khi xảy ra va chạm. Sau khoảng 8 giờ bị tạm giữ, Woods được một người bạn bảo lãnh và đưa về nhà trong tình trạng mệt mỏi.

Tuy nhiên, theo báo Anh Sportmail, khó khăn thực sự bắt đầu khi huyền thoại golf người Mỹ phải giải thích sự việc với Vanessa - con dâu cũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã theo dõi toàn bộ diễn biến từ gần đó.

Hiện trường vụ tai nạn của Tiger Woods ngày 28/3 Ảnh: AP

Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2025, nhưng đây là lần đầu Vanessa bị cuốn vào một bê bối lớn của Woods. Theo Sportmail, cô "rất không hài lòng", coi sự việc là dấu hiệu đáng lo ngại và yêu cầu bạn trai phải nhanh chóng kiểm soát cuộc sống. Vanessa cũng bày tỏ rõ quan điểm, khiến Woods thêm áp lực trong bối cảnh có thể đối mặt rắc rối pháp lý, thậm chí nguy cơ án tù.

"Cô ấy thất vọng và tức giận. Đây là vấn đề nghiêm trọng và cô ấy muốn anh ấy phải giải quyết triệt để. Nếu không, cô ấy sẽ không tiếp tục mối quan hệ", Sportmail dẫn lời nguồn tin thân cận.

Chỉ vài ngày trước vụ việc, Woods còn xuất hiện cùng Vanessa tại trận chung kết TGL ở West Palm Beach. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã khiến cuộc sống của cả hai đảo lộn. Nguồn tin của Sportmail cho biết Woods tỏ ra hối lỗi và xấu hổ: "Anh ấy muốn khắc phục mọi thứ. Đây là cú sốc lớn và rất đáng xấu hổ khi chuyện này lại xảy ra".

Tiger Woods và Vanessa Trump tại giải Genesis Invitational 2025. Ảnh: People

Tổng thống Donald Trump, cha chồng cũ của Vanessa, bày tỏ sự cảm thông khi được hỏi về Woods, gọi golfer này là "người bạn thân" nhưng thừa nhận Woods đang gặp khó khăn.

Không chỉ khủng hoảng đời tư, Woods còn được cho là sắp bước vào cuộc chiến pháp lý khốc liệt với các công tố viên bang Florida sau vụ bị bắt. Luật sư Matthew Olszewski nhận định nhà chức trách có thể sẽ xử lý nghiêm khắc nhằm tạo tính răn đe, bất chấp danh tiếng của Woods. "Đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý thực sự. Họ muốn gửi thông điệp rằng dù bạn là Tiger Woods, nếu vi phạm tại địa phương này, bạn vẫn sẽ bị xử lý mạnh tay", ông nói.

Giới chuyên môn cho rằng quá khứ nhiều bê bối của Woods có thể khiến ông bất lợi trong vụ việc mới nhất. Năm 2017, golfer này bị bắt trong tình trạng sử dụng nhiều loại thuốc, và gặp tai nạn nghiêm trọng khiến chân phải bị thương nặng năm 2021.

Ảnh chân dung khi bị bắt giữ của Tiger Woods. Ảnh: AP

Tại hiện trường hôm 28/3, Woods có kết quả đo nồng độ cồn bằng 0 nhưng hai lần từ chối xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát cho biết các chuyên gia nhận định ông không bị ảnh hưởng bởi rượu, mà có thể do thuốc hoặc chất khác.

Cảnh sát trưởng địa phương xác nhận Woods hợp tác trong quá trình làm việc, nhưng thận trọng trong lời khai và từ chối cung cấp thêm bằng chứng có thể gây bất lợi cho bản thân.

Vụ bắt giữ xảy ra trong thời điểm nhạy cảm khi Woods đang cân nhắc trở lại thi đấu tại Masters - major khởi tranh ngày 9/4, đồng thời chuẩn bị cho một số kế hoạch lớn trong sự nghiệp. Ngoài ra, ông cũng được cho là đang xem xét vai trò đội trưởng tuyển Ryder Cup Mỹ năm 2027. Tuy nhiên, bê bối mới nhất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyết định này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)