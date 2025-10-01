Tiếp tục dừng nhiều chuyến tàu do ngập và sạt lở

Hôm nay, 4 chuyến tàu khách liên vận quốc tế cùng 21 chuyến tàu tuyến phía Nam và phía Tây phải tạm dừng do ngập và sạt taluy đường sắt.

Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, hiện nay tuyến đường sắt từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam và phía Tây còn một số điểm ngập nước, sạt taluy do ảnh hưởng của bão Bualoi nên phải tạm dừng tàu. Khách hàng có vé đi tàu có thể đến nhà ga làm thủ tục trả lại vé tàu, thời gian không quá 30 ngày tính từ ngày đi tàu.

Hiện tuyến đường sắt Bắc Nam thông đường, tàu khách Hà Nội - TP HCM đã hoạt động trở lại, nhưng còn một vài điểm ảnh hưởng của mưa bão nên phải chạy chậm.

Hành khách chuyển tải lên tàu tại ga Trường Lâm. Ảnh: VNR

Không chỉ hành khách, nhiều chuyến tàu vận tải hàng cũng phải tạm ngừng. Thống kê có 24 tàu hàng phải dừng đỗ tại các nhà ga dọc tuyến do mưa bão gây ngập đường sắt, trong đó có 4 tàu chuyến Bắc Nam.

Trước đó ngày 30/9, do hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tạm dừng một số tàu từ Hà Nội đi Sa Pa, Vinh. Trên tuyến Hà Nội - TP HCM, đôi tàu SE9/SE10 dừng hoạt động.

Mưa lũ gây ngập cung đường Thị Long - Văn Trai, tỉnh Thanh Hóa, không đảm bảo an toàn chạy tàu nên ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị từ 0h30 đến 13h ngày 29/9, gây mưa to liên tục cho nhiều tỉnh, trong đó có Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, những nơi tàu đi qua. Thống kê đến sáng nay, mưa lũ làm 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương và 8 người trên tàu Gia Lai mất liên lạc.

Việt An