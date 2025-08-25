Lỗ hổng phòng ngự của Liverpool bị phơi bày thế nào?

Thắng Bournemouth ngày ra quân Ngoại hạng 2025-2026, nhưng Liverpool bộc lộ nhiều sơ hở và khoảng trống trước các pha phản công và tạt bóng của đối thủ.

Lỗ hổng phòng ngự của Liverpool

Hai hậu vệ cánh tân binh - Jeremy Frimpong và Milos Kerkez - có thể mang lại sức tấn công khó lường. Nhưng chính họ lại đang khiến Liverpool thiếu cân bằng trong cấu trúc phòng ngự.

Bournemouth đã liên tục khoét vào những khoảng trống ở hai biên, tung ra những quả tạt khiến Virgil Van Dijk trải qua một ngày làm việc vất vả. Và cũng từ một tình huống tạt bóng bên cánh phải, đội khách có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Ngoài ra, vấn đề chống phản công của Liverpool đã bộc lộ nhiều sai sót. Một mặt, hàng thủ Liverpool được đẩy lên cao. Mặt khác, họ có quá nhiều cầu thủ tràn lên tham gia tấn công nhưng lại không thể kết thúc gọn gàng tình huống. Vì thế, khi bị đối phương cướp bóng, cấu trúc phòng ngự dưới bóng của đội chủ sân Anfield trở nên quá mỏng manh để chống đỡ. Đó là kịch bản dẫn tới cả hai bàn thua của thầy trò Arne Slot.

Hoàng Thông – Duy Phương