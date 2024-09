Tiến Luyện, Nông Chang vô địch Green Cần Giờ Marathon HDBank

Triệu Tiến Luyện, Nông Chang đều phải cạnh tranh quyết liệt, song tận dụng tốt sơ hở của đối thủ ở đoạn cuối để về nhất trong giải đấu sáng 8/9.

Cự ly 42km xuất phát lúc 3h30 là cuộc cạnh tranh của ba gương mặt nổi tiếng gồm Triệu Tiến Luyện, Huỳnh Anh Khôi và Đặng Anh Quyết. Ba runner này vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Từ khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, họ gần như luôn giữ thế so kè. Thời tiết Cần Giờ lý tưởng, khoảng 25 độ C càng giúp VĐV thi đấu tốt hơn.

Cuộc 42km nam chỉ thật sự có cách biệt sau hơn nửa đường đua khi Đan Quyết bắt đầu bị hai VĐV trẻ bỏ lại phía sau. Triệu Tiến Luyện và Anh Khôi theo nhau như hình với bóng. Cách đích 10km, Anh Khôi có ý định bứt tốc để bỏ lại đối thủ. Chiến thuật của VĐV sinh năm 2003 ban đầu phát huy hiệu quả khi tạo khoảng cách khoảng 1-200m với Tiến Luyện. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến rủi ro tiêu hao thể lực.

Tiến Luyện khi vô địch VnExpress Marathon Nha Trang cách đây một tháng cũng gặp tình trạng tương tự. Anh bị đối thủ bỏ một đoạn nhưng không nao núng, vẫn giữ pace ổn định và âm thầm bám đuổi, chờ thời cơ vượt lên. Điều này lần nữa tái hiện tại Green Cần Giờ Marathon HDBank. Runner thuộc biên chế điền kinh Bình Thuận từ từ rút ngắn khoảng cách và vượt Anh Khôi khi cách đích chừng 2-3km. Anh Khôi dù nỗ lực nhưng không thể đảo ngược tình thế. Kết quả, Tiến Luyện vô địch sau 2 tiếng 39 phút 53 giây, hơn người thứ hai 27 giây.

Triệu Tiến Luyện vô địch 42km. Ảnh: Quỳnh Trần

Đánh giá về cuộc đua, Triệu Tiến Luyện cho biết hài lòng với kết quả. Trước giải, anh đặt mục tiêu 2 tiếng 37 phút. "Tôi hạnh phúc và tự hào khi cạnh tranh với những người rất giỏi. Đường đua hôm nay đẹp, hỗ trợ tốt, giúp tôi tự tin bứt tốc", nhà vô địch nói.

Ở cự ly nữ, cuộc đua vô địch diễn ra giữa Hoàng Thị Ngọc Hoa và Nông Thị Chang. Ngọc Hoa là nữ runner nữ có thành tích marathon tốt thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Lê Thị Tuyết. Nông Chang là sao trẻ đang lên với thành tích liên tục tiến bộ. Tại cuộc đua sáng 8/9, Ngọc Hoa vẫn chứng minh đẳng cấp khi mở tốc từ đầu, vượt lên mọi đối thủ. Rất nhiều người đã dự báo chức vô địch dễ dàng dành cho VĐV của Bình Phước.

Tuy nhiên, nữ runner có dấu hiệu xuống sức hoặc gặp vấn đề sức khỏe sau khoảng 30km. Tốc độ cô chậm dần đều. Đến km thứ 41, Ngọc Hoa vẫn còn dẫn đầu nhưng khoảng cách với người thứ hai không còn nhiều. Khi vào trạm nước cuối cùng, cô gần như chỉ còn đi bộ. Lúc này, Nông Chang tận dụng cơ hội để vượt lên, cán đích sau 3 tiếng 5 phút, hơn đối thủ 5 phút. Kha Ly về thứ ba với thành tích 3 tiếng 11 phút.

Khoảnh khắc ăn mừng của Nông Chang. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở cự ly 21km, Lý Nhân Tín và Lê Thị Hà, hai runner đang khoác áo Bình Dương, lên ngôi vô địch. Điểm chung của cả hai là không có đối thủ trên đường chạy. Thời gian qua, cả Nhân Tín và Lê Thị Hà liên tục vô địch nhiều giải đấu lớn khắp cả nước.

Ngoài cuộc đua vô địch, Green Cần Giờ Marathon HDBank cũng để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. 10 runner hoàn thành marathon dưới 3 tiếng (sub3), 58 người đạt marathon sub3:30, 18 hoàn thành half marathon sub 1:30. Các cự ly còn lại như 10km, 5km, Kids Run, chồng cõng vợ, tiếp sức, mang đến nhiều niềm vui cho các VĐV phong trào. 3.500 runner được trải nghiệm cung đường xanh, băng ngang thị trấn Cần Thạnh và những cánh rừng Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đây là năm thứ ba giải tổ chức. Số lượng VĐV tăng hơn 1.000 so với mùa gần nhất. Green Cần Giờ Marathon HDBank 2024 nằm trong chuỗi Lễ hội Nghinh Ông. Không chỉ đóng góp cho phong trào thể thao, giải được kỳ vọng quảng bá du lịch, giúp runner, du khách cả nước biết đến Cần Giờ - vùng đất mang giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên.

Runner thi đấu tại giải. Ảnh: Quỳnh Trần

HDBank là đơn vị đồng hành cùng giải đấu, lan tỏa thông điệp về bảo vệ rừng - biển, phát triển bền vững. Ngoài thi đấu, đơn vị tổ chức các hoạt động như trồng cây, nhặt rác cùng nhiều chương trình an sinh xã hội. "Chúng tôi muốn đưa sự kiện vượt ra khỏi khuôn khổ marathon, góp phần thúc đẩy ý thức trách nhiệm, tinh thần bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai", đại diện HDBank nói.

Green Cần Giờ Marathon HDBank trao giải cho các hạng mục chung cuộc, nhóm tuổi lúc 9h. Tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng.

Hoài Phương