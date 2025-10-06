Tiến Linh: 'Malaysia bị phạt thế nào không quan trọng với Việt Nam'

Trong ngày hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết anh và đồng đội không bận tâm đến việc một loạt cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trả lời báo chí trước buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 6/10 trên sân Gò Đậu, Bình Dương cũ. Ảnh: Hai Tư

Hôm 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA thông báo kỷ luật LĐBĐ Malaysia (FAM) với lý do dùng hồ sơ giả để đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng. Còn các cầu thủ Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan) mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày có quyết định. FAM đang thuê luật sư hàng đầu thế giới để chuẩn bị kháng cáo.

Việc Malaysia bị xử lý thế nào sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tại lượt đi ngày 10/6 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur), Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên, và thắng Việt Nam 4-0. Xét theo các quy định xử phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - tổ chức chủ quản giải đấu, Malaysia hoàn toàn có khả năng bị xử thua 0-3. Khi đó, Việt Nam sẽ leo lên đỉnh bảng F.

Hiện, AFC đang chờ FIFA ra phán quyết cuối cùng, để lấy đó làm căn cứ xử lý sai phạm của Malaysia.

"Malaysia bị phạt thế nào chẳng quan trọng với Việt Nam. Công việc của chúng tôi là cố gắng tiến bộ từng ngày và cho thấy diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu, từng buổi tập", anh nói trước buổi tập cùng tuyển Việt Nam chiều 6/10 tại sân Gò Đậu (Bình Dương cũ).

Nhớ lại trận đấu với Malaysia, tiền đạo của CA TP HCM nói: "Trận đó, chúng tôi đã chơi kiên cường và thật sự cố gắng nhưng thật tiếc là để thua với tỷ số khá cao. Tôi tin, trong cuộc tái đấu vào tháng 3/2026, nếu có cơ hội gặp lại, Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác và thi đấu tốt hơn trận lượt đi".

Cầu thủ Việt Nam tập chiều 6/10 trên sân Gò Đậu, Bình Dương cũ. Ảnh: Hai Tư

Đội tuyển hôm nay tập trung tại TP HCM, để chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal vào ngày 9/10 trên sân Gò Đậu và ngày 14/10 trên sân Thống Nhất. Trong lần hội quân này, HLV Kim Sang-sik gọi nhiều cầu thủ trẻ. Theo Tiến Linh, lứa đàn em hiện tại có năng lực nên hòa nhập nhanh và có thể tiến bộ qua những dịp cùng đội tuyển thi đấu quốc tế.

Hiện, Việt Nam đứng thứ hai bảng F với ba điểm, bằng điểm nhưng hơn Lào hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -4). Malaysia dẫn đầu với 6 điểm. Sau hai trận gặp Nepal, Việt Nam sẽ đá lượt về với Lào ngày 19/11, rồi tái ngộ Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt cuối ngày 31/3/2026.

"Tôi xin nhắc lại, án phạt tiếp theo của Malaysia là công việc của FIFA và AFC. Còn Việt Nam phải tập trung tốt nhất cho hai trận với Nepal, sau đó là lượt về trên đất Lào, trước khi tái đấu Malaysia", tiền đạo số 22 nói. "Tôi tin các cầu thủ có quyết tâm, khát khao và mục tiêu không có gì ngoài giành chiến thắng ở các trận còn lại để có hy vọng có mặt tại VCK Asian Cup 2027".

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), Trần Trung Kiên (HAGL)

Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND)

Tiền vệ (9): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Đức Đồng