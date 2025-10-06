Malaysia thuê luật sư hàng đầu thế giới để kháng cáo án phạt của FIFA

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) dự kiến thuê các chuyên gia pháp lý hàng đầu thế giới để xử lý các vấn đề liên quan đến án phạt của FIFA.

Việc khiếu nại nhằm mục đích bảo vệ FAM trước án phạt, hoặc giảm bớt mức độ xử phạt của FIFA. Quá trình này liên quan đến luật bóng đá quốc tế phức tạp, dựa trên án kỷ luật chi tiết từ FIFA để xây dựng văn bản khiếu nại.

"Chỉ những luật sư có trình độ cao và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo không có lỗi kỹ thuật ở mọi bằng chứng, tài liệu và lập luận trong đơn khiếu nại", bài viết trên báo Malaysia New Straits Times có đoạn. "FAM sẽ thuê luật sư nước ngoài để xử lý vụ việc, với hy vọng đạt được kết quả tích cực".

Tiền đạo Malaysia Rodrigo Holgado (áo vàng phải) thi đấu trong trận thắng Việt Nam (áo đỏ) 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA thông báo phạt FAM vào ngày 26/9, với lý do dùng hồ sơ giả để đăng ký thi đấu cho bảy cầu thủ nhập tịch.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng. Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan) mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày có quyết định.

Ủy ban kỷ luật FIFA cho biết FAM có 10 ngày để đề nghị một biên bản kỷ luật chi tiết. Phía Malaysia đã thực hiện và đang chờ FIFA gửi. "Quá trình khiếu nại chỉ có thể bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu kỷ luật", thông báo của FAM vào chiều nay 6/10 có đoạn. "Sau đó, đội ngũ pháp lý của liên đoàn sẽ hành động".

Quá trình kiện cáo giữa FAM và FIFA được dự báo sẽ kéo dài. Nếu khiếu nại bất thành, FAM có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) tuyên bố chỉ xem xét vụ việc sau khi có phán quyết cuối cùng. Liên đoàn theo dõi sát sao diễn biến do bảy cầu thủ Malaysia vi phạm đã thi đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, trong trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Nếu bị kết luận có lỗi, AFC có quyền loại Malaysia khỏi giải, hoặc xử thua 0-3 hai trận.

Dù chưa bị khẳng định có tội, bảy cầu thủ trong danh sách vẫn phải tuân thủ án kỷ luật và bị loại khỏi danh sách thi đấu của các CLB chủ quản. Họ cùng người đại diện và CLB đang phối hợp với FAM để kháng cáo. Hevel, Figueireido và Irazabal đang chơi cho Johor Darul Tazim của Malaysia. Trong khi đó, Garces, Holgado, Machuca và Palmero đã rời các CLB ở Tây Ban Nha, Argentina và Colombia để về nước.

CLB America de Cali cho biết Holgado đã xin nghỉ phép không lương để về Malaysia cùng FAM xử lý sự việc. Trong khi đó, Palmero đăng tải thông điệp "chiến đấu đến cùng" trên Instagram.

Trung Thu