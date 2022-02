Tiền đạo U23 Thái Lan: 'Không hề lo ngại Việt Nam'

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai hứa sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam để đưa Thái Lan vào bán kết U23 Đông Nam Á.

*Việt Nam - Thái Lan: 19h thứ Ba 22/2, trên VnExpress.

"Thái Lan đã tập luyện cật lực và sẵn sàng cho trận Việt Nam", Teerasak nói trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. "Sau khi xem trận đầu của Việt Nam, chúng tôi thấy không có gì để lo ngại. Vì Singapore gặp vấn đề Covid-19, nhiều cầu thủ chấn thương và họ phải nhận thẻ đỏ nữa nên mới thua đậm như thế".

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai mừng bàn vào lưới Singapore ở trận ra quân U23 Đông Nam Á hôm 16/2 trên sân Prince, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: FAT

Thái Lan thắng ngược Singapore 3-1 ở trận ra quân hôm 16/2. Ba ngày sau, Việt Nam hạ Singapore 7-0, khi đối thủ chỉ có thể đăng ký 14 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn, do một loạt vấn đề về Covid-19 và chấn thương. Kết quả này giúp Việt Nam lên đỉnh bảng C do hơn hiệu số so với Thái Lan, còn Singapore đã bị loại. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng C cùng vé vào bán kết.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với Việt Nam một cách sòng phẳng và lạc quan", Teerasak nói thêm. "Thái Lan sẽ chơi tận lực, và tôi sẽ ghi một bàn để đảm bảo đội nhà vào vòng tiếp theo, chắc chắn đấy. Hy vọng các CĐV sẽ ủng hộ Thái Lan trận tới".

Teerasak là tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan, với chiều cao 1m82. Trung phong sinh năm 2002 lập cú đúp ở trận ra quân và dự kiến sẽ đá trận gặp Việt Nam. Hôm 20/2, Teerasak và đồng đội được tập luyện chuẩn bị cho trận đấu, trong khi Việt Nam huỷ tập vì Covid-19 bùng phát. HLV Đinh Thế Nam đã phải triệu tập thêm sáu cầu thủ bay từ Việt Nam sang Campuchia để thi đấu, gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Thái Lan dự giải với hầu hết cầu thủ sinh từ năm 2002 trở về sau, chỉ có hậu vệ đội trưởng Anusak Jaiphet sinh năm 1999. Còn Việt Nam cũng có hầu hết cầu thủ sinh từ năm 2000 trở lại đây, ngoại trừ tiền vệ Mai Xuân Quyết. Trong trận thắng Singapore, cũng chỉ có đội trưởng Dụng Quang Nho sinh năm 2000, các cầu thủ còn lại đều thuộc lứa U21.

Chỉ cần không thua Thái Lan cách biệt tám bàn, Việt Nam sẽ vào bán kết. Còn Thái Lan cần không thua Việt Nam cách biệt ba bàn để đi tiếp.

Hoàng An