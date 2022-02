U23 Việt Nam nhận tin dữ trước trận Thái Lan

CampuchiaU23 Việt Nam có thêm sáu thành viên nghi nhiễm Covid-19, chỉ hai ngày trước trận đấu có ý nghĩa định đoạt vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho đội U23 Việt Nam trưa 20/2.

Tất cả các thành viên của U23 Việt Nam được xét nghiệm nhanh trưa 20/2. Năm cầu thủ và một trợ lý cho kết quả dương tính. Các thành viên này sẽ tiếp tục được xét nghiệm bằng phương pháp PCR để đánh giá lại.

Trước đó hai ngày đã có năm thành viên đội tuyển dương tính. Kết quả PCR sau đó ghi nhận bốn cầu thủ nhiễm Covid-19, còn trợ lý thì không. Các cầu thủ này vì thế không được góp mặt trong trận ra quân bảng C thắng Singapore 7-0.

Theo quy định của Ban tổ chức, những cầu thủ nhiễm bệnh sẽ được chuyển sang một khách sạn khác để cách ly và điều trị. Việt Nam hiện chỉ còn 18 cầu thủ đủ điều kiện để tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng.

Indonesia và Myanmar đã phải bỏ giải do nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, không đủ quân thi đấu. Singapore cũng mất một loạt người, chỉ có đúng 14 thành viên có thể góp mặt ở trận đấu Việt Nam.

Việt Nam đang đứng đầu bảng C, khi bằng điểm với Thái Lan nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2). Đội chỉ cần hòa trong trận đấu với đối thủ trực tiếp ngày 22/2 là giành vé vào bán kết.

Nếu thua, Việt Nam phải so chỉ số với đội nhì bảng A để quyết định tấm vé đi tiếp. Dẫn đầu bảng này là Campuchia với sáu điểm, tiếp sau là Timor Leste bốn điểm và Philippines một điểm. Tuy nhiên, do bảng A có bốn đội, nên khi so vị trí thứ hai, trận đấu với đội đứng cuối bảng của họ sẽ không được tính.

Lâm Thoả