Timor Leste gây sốc ở giải U23 Đông Nam Á

CampuchiaTimor Leste bất ngờ thắng chủ nhà 1-0 chiều 20/2, giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á.

Sau khi trọng tài Mustaffa thổi còi hết giờ, các cầu thủ Timor Leste lao vào sân ôm nhau nhảy múa như vừa vô địch. Chiến thắng 1-0 ngay trên SVĐ Quốc gia Campuchia giúp đoàn quân của HLV Da Silva chiếm đầu bảng A cùng vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển của Timor Leste vượt qua vòng đấu bảng một giải đấu khu vực.

Cầu thủ Timor Leste ăn mừng khi đánh bại Campuchia, giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á ngày 20/2.

Trái lại, các cầu thủ Campuchia đổ gục xuống sân. Bên ngoài đường biên, HLV Keisuke Honda lặng người, như không tin những gì vừa diễn ra. Trong trận đấu mà chỉ cần hoà là vào bán kết, họ lại thua bởi một bàn phản lưới. Phút 17, sau quả tạt của Halle, dù không bị đối phương tranh chấp, Safy đánh đầu về cầu môn nhà rất hiểm, khiến thủ thành Hui Kimhuy chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn thua, Campuchia dốc sức tấn công. Họ làm chủ cục diện, nhưng không thể tạo đột biến. Trong khoảng 15 phút cuối, Timor Leste không ngần ngại nằm sân câu giờ, đá rắn để giữ tỷ số. Dù phải nhận tới năm thẻ vàng trong thời gian này, Timor Leste bảo vệ lợi dẫn đến hết trận.

Kết quả này giúp Timor Leste vượt lên chiếm đầu bảng với bảy điểm và giành vé vào bán kết. Campuchia bị đẩy xuống thứ hai với sáu điểm và sẽ phải so kè với đội nhì bảng C để tranh vé vớt đi tiếp.

Do bảng A có bốn đội, nhiều hơn một so với bảng C nên kết quả trận Campuchia thắng đội bét bảng Brunei 6-0 không được tính. Vì vậy, họ chỉ được ghi nhận ba điểm, với hiệu số bàn thắng bại là 0. Ở bảng C, Việt Nam và Thái Lan đều có ba điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Campuchia. Đội chủ nhà chỉ có thể đi tiếp nếu Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt ba bàn, hoặc Việt Nam thua với cách biệt tám bàn trở lên ngày 22/2.

Campuchia đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á để ra mắt Morodok Techo, SVĐ quốc gia mới được xây dựng với kinh phí 168 triệu USD và mới khánh thành tháng 12/2021. Họ chuẩn bị kỹ khi cho triệu tập 74 cầu thủ tập luyện thời gian dài trước khi chốt danh sách 28 người dự giải. Kết quả bốc thăm cũng đưa họ vào bảng nhẹ tránh được các đội bóng lớn như Thái Lan, Việt Nam hay đương kim vô địch Indonesia. Đoàn quân của HLV Honda khởi đầu giải tưng bừng bằng chiến thắng 6-0 trước Brunei rồi 1-0 trước Philippines. Nhưng trận cuối thua Timor Leste đẫ đẩy họ vào nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.

Lâm Thoả