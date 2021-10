Tiêm vaccine phòng ho gà, bạch hầu, uốn ván

Người dân tiêm phòng ho gà, bạch hầu, uốn ván giúp phòng ngừa, duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Ho gà, bạch hầu, uốn ván đang có thể bùng phát và dịch chuyển dịch tễ từ trẻ em sang người lớn. Để bảo vệ bản thân, gia đình, người trưởng thành, người lớn tuổi có các bệnh mạn tính không nên lơ là việc tiêm phòng ba bệnh, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 hiện nay.

Ngành y tế Việt Nam, toàn dân đang trong những tháng ngày chống dịch quyết liệt trong đợt tái bùng phát mới. Bên cạnh đó, một số bệnh như ho gà, bạch hầu cũng là những bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp với mức độ nguy hiểm cao. Những người có bệnh lý nền cần lưu ý phòng ngừa để tránh áp lực bùng phát "dịch chồng dịch".

Ho gà, bạch hầu, uốn ván là ba căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gặp ở mọi độ tuổi với nguy cơ tử vong, tỷ lệ biến chứng cao. Đặc biệt, người cao tuổi có các bệnh mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đái tháo đường,... có nguy cơ mắc cao, các biến chứng nặng nề hơn.

Bạch hầu, ho gà, uốn ván bùng phát ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Ảnh: Shutterstock

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis xâm nhập và tiết ra các độc tố gây viêm đường hô hấp. Ho gà lây lan cao hơn cả cúm. Một người bệnh có thể lây cho 12-17 người. Khoảng 25% người lớn bị ho gà có các biến chứng như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm tai giữa, tiểu tiện không kiểm soát, sụt cân, gãy xương sườn (do các cơn ho liên tục kéo dài).

Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae (vi khuẩn bạch hầu) gây ra, làm xuất hiện giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây ra các biến chứng như ngạt thở, viêm cơ tim và viêm thần kinh, liệt... Bệnh có tỷ lệ tử vong 5-10%.

Trong khi đó, uốn ván xảy ra khi vết thương tiếp xúc trực tiếp với trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani có trong đất, cát bụi, phân gia súc và gia cầm,... từ đó phát triển thành ổ nhiễm trùng. Dù không lây trực tiếp từ người sang người nhưng uốn ván lại có khả năng gây tử vong cao với, chủ yếu ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ho gà, bạch hầu, uốn ván đều có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine

Điều may mắn là cả 3 bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván đều có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Hiện nay, do chưa đủ quan tâm hoặc thiếu thông tin về vaccine phòng bệnh, tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm người trưởng thành còn rất thấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hằng năm trên thế giới có hơn 1,5 triệu người trưởng thành tử vong vì các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Tiêm phòng giúp phòng ngừa ho gà, uốn ván, bạch hầu. Ảnh: Shutterstock

Do đó, việc tiêm các mũi ngừa ho gà, bạch hầu, uốn ván ở người trưởng thành, người lớn tuổi có bệnh mạn tính rất cần thiết. Điều này giúp bảo vệ bản thân khỏi các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid- 19 tác động rất lớn đến những người lớn tuổi. Chủng ngừa vaccine còn góp phần phòng bệnh cho các thành viên trong gia đình. Từ đó thiết lập nên hệ miễn dịch cộng đồng giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, giảm thiểu chi phí chăm sóc y tế khi mắc bệnh.

Người dân hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn phòng ngừa ho gà, bạch hầu, uốn ván. Chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng phối hợp thực hiện bởi Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam, văn phòng đại diện GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP HCM.

Lê Nguyễn