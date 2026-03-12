Tiềm năng của vaccine ngừa mụn như thế nào?

Vaccine ngừa mụn trứng cá đang được một số hãng dược phẩm thử nghiệm, mở ra khả năng phòng ngừa mụn hiệu quả song vẫn cần thời gian để chứng thực.

Theo Liên minh Vaccine Toàn cầu Gavi, một loại vaccine của Sanofi có thể phòng ngừa mụn trứng cá đang được thử nghiệm giai đoạn một. Mục tiêu là giúp khôi phục cân bằng hệ vi sinh da, giảm viêm và số lượng tổn thương, đồng thời giảm nhu cầu dùng kháng sinh hoặc thuốc kéo dài.

Sử dụng công nghệ mRNA, vaccine này tấn công các chủng cụ thể của vi khuẩn gây mụn và các con đường gây viêm nhiễm. Nếu thành công, vaccine trị mụn có thể khởi đầu cho loại vaccine mới. Mũi tiêm không chỉ giúp phòng bệnh truyền nhiễm mà còn có thể can thiệp, điều chỉnh mối quan hệ phức tạp giữa vi khuẩn, hệ thống miễn dịch và bệnh mạn tính.

Ngoài Sanofi, nhiều nhóm nghiên cứu khác cũng đang phát triển vaccine theo hướng vô hiệu hóa các protein hoặc enzyme do vi khuẩn tiết ra - những yếu tố được cho là kích hoạt phản ứng viêm trên da. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp giảm viêm mà không làm xáo trộn đáng kể hệ vi sinh có lợi.

Người phụ nữ soi gương, chăm sóc gương mặt. Ảnh: Unsplash

Theo Gavi, vaccine ngừa mụn chưa thể được ứng dụng rộng rãi. Các thử nghiệm hiện tại chủ yếu đánh giá độ an toàn, khả năng dung nạp và phản ứng miễn dịch. Dù kết quả ban đầu khả quan, vaccine vẫn phải trải qua thêm các giai đoạn thử nghiệm lớn hơn trước khi được phê duyệt, quá trình có thể kéo dài nhiều năm.

Các chuyên gia cho rằng triển vọng của vaccine ngừa mụn là đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh nhu cầu điều trị an toàn, bền vững ngày càng lớn. Nếu thành công, đây có thể là bước khởi đầu cho một thế hệ vaccine mới trong da liễu, không chỉ nhằm chống nhiễm trùng mà còn điều chỉnh phản ứng viêm liên quan các bệnh mạn tính ở da.

Mụn trứng cá là bệnh da liễu phổ biến, ảnh hưởng đến phần lớn thanh thiếu niên và gặp nhiều ở người trưởng thành. Dù hiếm khi đe dọa tính mạng, mụn có thể để lại sẹo, rối loạn sắc tố, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, chất lượng sống.

Hiện nay, điều trị mụn chủ yếu dựa vào thuốc bôi, kháng sinh hoặc isotretinoin nhằm kiểm soát tổn thương và hạn chế sẹo. Tuy nhiên, các phương pháp này chưa thể ngăn mụn xuất hiện từ đầu. Việc dùng kháng sinh kéo dài còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc, trong khi isotretinoin cần được theo dõi chặt chẽ do có thể gây tác dụng phụ.

Văn Hà