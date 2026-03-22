Tiêm một loại vaccine đã đủ phòng não mô cầu chưa?

Tôi cho con tiêm vaccine ngừa não mô cầu nhóm B do lo ngại trước ca nhiễm ở Phú Quốc, song được tư vấn ngừa thêm nhóm A, C, Y, W. Việc này có cần thiết không? (Thúy Vân, 43 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu gây ra các thể bệnh như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Trong đó, hai thể bệnh nặng của bệnh là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết hoặc kết hợp cả hai. Các bệnh này có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ, tỷ lệ tử vong lên đến 50% nếu không được điều trị kịp thời. Trường hợp được điều trị tích cực vẫn có đến 15% bệnh nhân tử vong và 20% gặp biến chứng như cắt cụt chân tay, liệt, điếc, mù lòa, thiểu năng trí tuệ...

Vi khuẩn não mô cầu có 13 nhóm huyết thanh gây bệnh, trong đó có 5 nhóm phổ biến gồm: A, B, C, Y, W-135. Cả 5 nhóm này đều có thể gây bệnh nặng và bùng phát các vụ dịch. Mầm bệnh lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh, hoặc sử dụng các vật dụng chứa mầm bệnh sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Do vậy, việc tiêm ngừa kết hợp các loại vaccine để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh là cần thiết. Việc chỉ tiêm một loại vaccine phòng nhóm B khiến cơ thể vẫn có khả năng mắc bệnh do các nhóm A, C, Y, W còn lại.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm vaccine phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W tại VNVC Long Thạnh Mỹ, TP HCM. Ảnh: Diệu Thuần

Nếu đã tiêm loại vaccine nhóm B thế hệ mới (Bexsero, Italy), mọi người cần tiếp tục tiêm bổ sung vaccine phòng nhóm A, C, Y, W như: (Menquadfi, Mỹ) và (Nimenrix, Bỉ) tiêm từ 6 tuần tuổi, không giới hạn tuổi ở người lớn; Menactra (Mỹ) tiêm từ 9 tháng tuổi đến 55 tuổi.

Ngoài tiêm vaccine, bạn và gia đình cũng cần phòng bệnh bằng vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn. Cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, luyện tập để nâng cao thể trạng.

Trước tình hình nước ta ghi nhận nhiều ca mắc ở cả trẻ em và người lớn, người dân nên chủ động phòng bệnh bằng tiêm vaccine, thông báo với cơ quan y tế ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ như ho, sốt, da xuất hiện tử ban...

Ngoài vaccine não mô cầu, mọi người cũng cần tiêm thêm các vaccine khác như cúm, ho gà, sởi, thủy đậu, phế cầu, RSV... để tránh mắc bệnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn não mô cầu ở vùng hầu họng tấn công gây bệnh.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC