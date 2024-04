Tiêm kích, tên lửa Ukraine nổ tung sau đòn tập kích của Nga

Quân đội Nga công bố video tiêm kích MiG-29, trận địa S-300 Ukraine ở tỉnh Dnipro bị trúng tên lửa và phát nổ dữ dội.

"Trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị không quân chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy một tiêm kích MiG-29 ở sân bay Dnipro cùng trung tâm chỉ huy, radar cảnh giới đường không và một bệ phóng tên lửa S-300PS của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 21/4.

Quân đội Nga cũng thông báo phá hủy một xưởng chế tạo máy bay không người lái (UAV) và radar nhìn vòng tầm xa 79K6 Pelican của Ukraine, nhưng không nêu rõ vị trí triển khai.

MiG-29, S-300 Ukraine nổ tung sau đòn tập kích của Nga Tên lửa Nga phá hủy tiêm kích MiG-29, trận địa S-300 Ukraine trong video công bố hôm 21/4. Video: BQP Nga

Trong video đầu tiên, tiêm kích MiG-29 được che chắn hai bên tại sân đỗ căn cứ không quân Aviatorskoe thuộc sân bay quốc tế Dnipro, miền trung Ukraine, trong khi nhiều người và thiết bị kỹ thuật xuất hiện xung quanh. Tên lửa Nga rơi trúng mục tiêu, gây ra vụ nổ lớn giữa khu đỗ máy bay và kho chứa tên lửa gần đó, khiến nhiều mảnh văng trùm xuống khu vực.

Cuộc tấn công khiến chiếc MiG-29 bốc cháy dữ dội và gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga cho biết đây là chiếc MiG-29 duy nhất thoát nạn trong đòn tập kích phá hủy 3 máy bay MiG-29 và 4 vận tải cơ An-26 ở căn cứ Aviatorskoe hôm 18/4.

Ở video thứ hai, UAV Nga phát hiện trận địa S-300 Ukraine gần làng Dniprovske, cách tiền tuyến khoảng 120 km. Tổ hợp này gồm radar hỏa lực 30N6 đặt trên tháp nâng 40V6M cao khoảng 40 m để tăng tầm hoạt động, cùng hai xe chở đạn kiêm bệ phóng.

Tên lửa Nga đánh trúng giữa trận địa, khiến một xe bệ phóng trúng mảnh và nổ tung. Mảnh văng và sóng xung kích nhiều khả năng cũng phá hỏng radar hỏa lực cùng đài điều khiển gần đó, khiến trận địa này bị vô hiệu hóa.

Rybar, tài khoản ủng hộ quân đội Nga với một triệu người theo dõi trên Telegram, cho biết đây là đòn tấn công có UAV chỉ điểm ở khoảng cách xa nhất từng được Nga tiến hành từ khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine.

Ở hình ảnh cuối cùng, đài radar 79K6 Pelican bị phát hiện đang ở trạng thái triển khai và phủ lưới ngụy trang trong công sự. Đây là radar cảnh giới ba tọa độ do Ukraine tự phát triển và chế tạo, có tầm hoạt động 400 km và thời gian triển khai 30 phút.

Tên lửa diệt hạm Kh-35 Nga lao xuống và phát nổ ở khoảng cách gần. Chưa rõ mức độ hư hại của radar, nhưng vụ nổ có thể đã phá hủy hoàn toàn hệ thống này. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy radar triển khai gần làng Novopokrovka thuộc tỉnh Kharkov, cách biên giới Nga khoảng 40 km.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Vị trí sân bay Dnipro. Đồ họa: WP

Nga gần đây liên tiếp tuyên bố đánh trúng những khí tài quý giá nhất của Ukraine như bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, NASAMS và S-300, pháo phản lực HIMARS và biên đội trực thăng vũ trang Mi-8/17 vừa hạ cánh.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng điều này thể hiện Moskva đang rút ngắn "chuỗi tiêu diệt", giúp công kích mục tiêu nhanh, chính xác và xa hơn nhiều so với trước, đồng thời vô hiệu hóa một trong những ưu thế then chốt của Kiev là khả năng di chuyển tự do gần tiền tuyến mà không sợ hứng đòn tập kích của đối phương.

Vũ Anh (Theo Zvezda, Forbes)