Tiêm kích Israel bị tên lửa Iran nhắm bắn

Một chiến đấu cơ Israel bị tên lửa phòng không Iran nhắm mục tiêu khi làm nhiệm vụ trên vùng trời đối phương, nhưng kịp né tránh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cho biết sự việc xảy ra trên vùng trời Iran, khi tổ lái trên một tiêm kích phát hiện tên lửa phòng không Iran khai hỏa và đang lao về phía họ. "Kíp lái đã xử lý đúng theo quy trình tác chiến. Máy bay không bị hư hại, nhiệm vụ đã hoàn tất theo kế hoạch", IDF khẳng định.

Chủng loại máy bay, cũng như địa điểm cụ thể, không được giới chức Israel công bố.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng phòng không đã bắn trúng chiến đấu cơ Israel đang hoạt động trên không phận vào sáng sớm nay, nhưng không nêu rõ tình trạng của phi cơ sau đó.

Tiêm kích F-16I Israel cất cánh tham gia không kích Iran trong ảnh công bố hôm 21/3. Ảnh: IDF

IDF thừa nhận tiêm kích Israel từng nhiều lần phải đối mặt hỏa lực phòng không Iran kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó có một vụ chiến đấu cơ "suýt trúng đạn".

Times of Israel trước đó dẫn lời các quan chức IDF xác nhận nhiều máy bay không người lái (UAV) nước này đã bị Iran bắn rơi. Con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng nhóm quan chức này nói rằng thiệt hại "trên 12, chưa đến 20 chiếc".

Không quân Israel nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận tổn thất nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của đối phương, thêm rằng họ đã triển khai những UAV giá rẻ cho nhiệm vụ rủi ro cao tại Iran.

Thông tin được công bố hai ngày sau vụ tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Mỹ phải hạ cánh khẩn khi làm nhiệm vụ tại Iran. Hãng tin CNN dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chiếc F-35A "trúng hỏa lực nghi của Iran", trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng công bố video tên lửa bắn bị thương chiến đấu cơ có hình dáng giống F-35.

Khoảnh khắc tiêm kích Israel suýt trúng tên lửa phòng không Iran Góc quay từ buồng lái phi công cho thấy tiêm kích Israel cơ động, tránh tên lửa Iran. Video: IDF

Mỹ và Israel chưa mất chiến đấu cơ có người lái trên bầu trời Iran, nhưng các đơn vị phòng không Iran đã bắn rơi ít nhất 11 UAV vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ và số lượng chưa xác định phi cơ Hermes 900, một trong những UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel.

Thomas Newdick và Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng các hệ thống phòng không Iran có thể dễ dàng ngụy trang và tiếp tục là mối đe dọa đáng kể.

"Bất chấp nỗ lực chế áp mà Mỹ và Israel đã thực hiện, Iran vẫn sở hữu các tổ hợp phòng không di động và những hệ thống này có thể xuất hiện bất cứ đâu, khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng", hai chuyên gia Mỹ nêu quan điểm.

Vũ Hoàng (Theo Times of Israel, AFP, Reuters)