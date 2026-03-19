Tiêm kích F-35 Mỹ hạ cánh khẩn, nghi trúng hỏa lực Iran

Một tiêm kích F-35 Mỹ phải hạ cánh khẩn xuống căn cứ ở Trung Đông, dường như sau khi trúng hỏa lực phòng không Iran.

Hãng tin CNN hôm nay dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết một tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân ở Trung Đông sau khi "trúng hỏa lực nghi của Iran".

Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), sau đó xác nhận một chiếc F-35 phải hạ cánh khẩn khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iran. "Máy bay tiếp đất an toàn và phi công trong tình trạng ổn định. Sự việc đang được điều tra", ông nói.

Chưa rõ phiên bản F-35, mỗi chiếc có giá 82-135 triệu USD tùy biến thể, và quân chủng vận hành phi cơ này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu Iran bắn trúng máy bay có người lái của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Tiêm kích F-35A Mỹ tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng hôm 2/3. Ảnh: USAF

Sự việc xảy ra giữa lúc các quan chức cấp cao Mỹ tiếp tục khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran đang đạt thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 19/3 tuyên bố Mỹ đang chiếm ưu thế rõ rệt và mạng lưới phòng không Iran đã bị vô hiệu hóa nghiêm trọng, dù thừa nhận Tehran "vẫn còn một số năng lực nhất định".

Bình luận viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự War Zone tuần trước cảnh báo rằng lực lượng Mỹ và Israel vẫn phải đối mặt với rủi ro khi làm nhiệm vụ ở sâu trong lãnh thổ Iran.

"Điều này đặc biệt đúng khi đối phương sở hữu các tổ hợp phòng không di động, có khả năng xuất hiện ở gần như mọi nơi và khiến tổ bay có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống này có thể ẩn mình rất kỹ và sẽ tiếp tục hiện diện trên chiến trường rất lâu sau khi những trận địa phòng không cố định bị phá hủy hoàn toàn", Rogoway cho hay.

Mỹ và Israel chưa mất chiến đấu cơ có người lái trên bầu trời Iran, nhưng các đơn vị phòng không Iran đã bắn rơi ít nhất 11 máy bay không người lái (UAV) vũ trang MQ-9 Reaper của Mỹ và số lượng chưa xác định phi cơ Hermes 900, một trong những loại UAV hiện đại nhất trong biên chế Israel.

Huyền Lê (Theo CNN)