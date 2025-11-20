Tiệm kem hơn 40 năm tuổi ở Hà Nội biến mất

Nhà hàng Bodega, thương hiệu 40 năm tuổi, nổi tiếng một thời - chuyên bán kem, phở - ở địa chỉ 57 Tràng Tiền được thay thế bằng cà phê Giảng từ đầu tháng 11.

Việc tiệm kem bất ngờ dừng hoạt động tại mặt bằng đắc địa này khiến nhiều người thắc mắc, do trước đó không có thông báo chính thức.

Hiện tại, không gian bên trong số 57 Tràng Tiền đã được quán cà phê thay thế toàn bộ, bao gồm cả khu vực sân trong từng bày bán ghế cho khách. Kem Bodega chỉ còn bán tại một quầy ngoài vỉa hè, xếp ghế nhựa nhưng hầu như vắng khách. Lựa chọn kem tại đây cũng hạn chế, chỉ còn ốc quế chocolate hoặc vani với giá 12.000 đồng một que.

Không gian 57 Tràng Tiền hiện được một thương hiệu cà phê lớn thuê còn tiệm kem Bodega chỉ bán ở vỉa hè. Ảnh: Tú Nguyễn

Đại diện Công ty Cổ phần Bodega xác nhận đơn vị đã tạm dừng mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 57 Tràng Tiền, do hoạt động kinh doanh thời gian qua không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Đại diện Bodega cho biết hệ thống máy móc, dây chuyền làm kem đã cũ, không đảm bảo để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng biết nhưng khẳng định "chất lượng kem và phở vẫn ngon".

Ngoài ra, đại diện công ty cho biết thương hiệu kem và phở Bodega không biến mất hoàn toàn. Trong vài năm tới, cả kem và phở Bodega sẽ quay lại ở địa điểm 57 Tràng Tiền.

Nhà hàng Bodega ra đời vào những năm 1930 với các đời chủ đầu tiên là người Pháp, Ấn Độ. Trong thời kỳ huy hoàng, Bodega được xem là địa điểm yêu thích của giới sành ăn Hà Nội. Tới những năm 1980, Bodega bán thêm phở và khách từng phải xếp hàng dài chờ ăn. Tuy nhiên, nhiều người Hà Nội ngày nay nhớ đến Bodega là tiệm kem đầu tiên trên phố Tràng Tiền với tuổi đời hơn 40 năm.

Tới năm 2021, Bodega bắt đầu chiến dịch "hồi sinh" thương hiệu phở đã mai một nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, du khách lại đổ đến ăn kem ở 35 Tràng Tiền vì không gian rộng rãi, hương vị đổi mới liên tục.

Bà Nguyễn Thị Ánh, 80 tuổi, sống tại phường Khương Đình, cho biết kem Bodega là tuổi thơ của mình vì lúc nhỏ sống tại khu phố cổ. Do tuổi già, bà không còn đi chơi thường xuyên nhưng mỗi lần lên bờ hồ đều ghé vào tiệm kem.

"Tôi không thích những kiểu kem đủ thứ vị như ngày nay, rất hiếm nơi nào còn giữ được hương vị truyền thống thế này", bà nói, cho biết thấy khá buồn khi tiệm kem không còn. Trước kia, bà thích mua kem và ăn cùng gia đình ở khuôn viên bên trong của cửa hàng Bodega.

Chị Hoài Thương, sống tại Hà Đông, ăn thử kem Bodega ở vỉa hè tối 17/11, cho biết hương vị không ấn tượng, vỏ ốc quế hơi ỉu. So với nhiều lựa chọn kem ở Hà Nội hiện nay, chị sẽ không quay lại.

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, kem Bodega là "huyền thoại" của thế hệ sinh ra trong giai đoạn năm 1960, 1970 nhưng các thế hệ từ 1990 hay gen Z bây giờ hầu như không biết đến. Lý do chính dẫn đến sự biến mất của thương hiệu này là không theo kịp thị hiếu mới, không biết cách truyền thông hiệu quả.

"Tôi làm trong ngành F&B nên biết đến Bodega chứ khách trẻ - nhóm tiêu dùng chính ngày nay - chẳng ai biết tới. Điểm mạnh nhất của họ là vị trí đắc địa nhưng thế không đủ", ông Tùng nói, nhấn mạnh các ngành F&B đã qua thời "ngon là đủ". Hiện nay, các nhà hàng phải thoả mãn nhiều tiêu chuẩn của khách, trong đó có việc đáp ứng nhu cầu thể hiện cá tính của khách hàng.

"Lịch sử có thể là di sản của Bodega nhưng di sản không mang lại nhiều giá trị cho người trẻ - nhóm khách hàng có tính trung thành không cao, thích thử cái mới", ông nói. Theo ông Tùng, sự thất bại của Bodega cho thấy tên tuổi lẫy lừng trong quá khứ của một thương hiệu không đảm bảo cho sự thành công.

Tú Nguyễn