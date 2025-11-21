Tiệm kem gần 70 năm ở Hà Nội biến mất

Nhà hàng Bodega, thương hiệu nổi tiếng một thời - chuyên bán kem, phở - ở địa chỉ 57 Tràng Tiền được thay thế bằng cà phê Giảng từ đầu tháng 11.

Thương hiệu kem và phở Bodega, tồn tại hơn 70 năm, ngừng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa chỉ 57 Tràng Tiền, Hà Nội từ đầu tháng 11, thay thế bằng quán cà phê Giảng. Đại diện Công ty Cổ phần Bodega xác nhận việc tạm dừng này do hoạt động kinh doanh thời gian qua không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Không gian 57 Tràng Tiền hiện được một thương hiệu cà phê lớn thuê còn tiệm kem Bodega chỉ bán ở vỉa hè. Ảnh: Tú Nguyễn

Nhà hàng Bodega ra đời từ những năm 1930 dưới các đời chủ người Pháp và Ấn Độ, từng là địa điểm yêu thích của giới sành ăn Hà Nội. Năm 1957, nhà hàng bắt đầu kinh doanh kem. Những năm 1980, Bodega bán thêm phở và khách từng phải xếp hàng dài chờ ăn. Tuy nhiên, nhiều người Hà Nội ngày nay nhớ đến Bodega là tiệm kem đầu tiên trên phố Tràng Tiền với tuổi đời hơn 70 năm.

Việc tiệm kem bất ngờ dừng hoạt động tại mặt bằng đắc địa khiến nhiều người thắc mắc. Hiện tại, không gian bên trong số 57 Tràng Tiền, bao gồm cả khu vực sân trong, đã được quán cà phê mới thuê và thay thế toàn bộ. Kem Bodega chỉ còn bán tại một quầy ngoài vỉa hè, với lựa chọn hạn chế, ốc quế chocolate hoặc vani giá 12.000 đồng một que và hầu như vắng khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh, 80 tuổi, một khách hàng thân thiết từ thời thơ ấu, bày tỏ sự buồn bã khi tiệm kem không còn. "Tôi không thích những kiểu kem đủ thứ vị như ngày nay, rất hiếm nơi nào còn giữ được hương vị truyền thống thế này", bà nói. Trước kia, bà thích mua kem và ăn cùng gia đình ở khuôn viên bên trong của cửa hàng Bodega.

Tuy nhiên, Hoài Thương, sống tại Hà Đông, ăn thử kem Bodega ở vỉa hè tối 17/11, cho biết hương vị không ấn tượng, vỏ ốc quế hơi ỉu. So với nhiều lựa chọn kem ở Hà Nội hiện nay, chị sẽ không quay lại.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, nhận định kem Bodega là "huyền thoại" của thế hệ sinh ra trong giai đoạn năm 1960, 1970. Tuy nhiên, ông cho rằng thương hiệu này không theo kịp thị hiếu mới và truyền thông thiếu hiệu quả, không tiếp cận được nhóm khách trẻ - nhóm tiêu dùng chính ngày nay. Theo ông Tùng, sự thất bại của Bodega cho thấy tên tuổi lẫy lừng trong quá khứ của một thương hiệu không đảm bảo cho sự thành công, bởi ngành F&B hiện đại đã qua thời "ngon là đủ".

Đại diện công ty Bodega cho biết thương hiệu kem và phở không biến mất hoàn toàn. Năm tới, sau khi tái cấu trúc, nhà hàng sẽ mở cửa trở lại tại địa điểm 57 Tràng Tiền.

Tú Nguyễn