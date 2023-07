Tiêm 3 mũi vaccine viêm gan B đã có kháng thể chưa?

Tôi đã tiêm 3 mũi vaccine viêm gan B, liệu như vậy đã có miễn dịch chưa? Sau bao lâu tôi mới phải tiêm tiếp? (Nguyễn Hoài Phương, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Trả lời

Viêm gan B là bệnh do virus gây ra, khiến tế bào gan viêm và hoại tử. Ước tính có khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới (tương đương 30% dân số) nhiễm virus và hơn 400 triệu người bị bệnh gan mạn tính. Hàng năm, có khoảng 1 triệu người trên thế giới tử vong do xơ gan và ung thư gan.

Việt Nam là nước thuộc vùng có tỷ lệ lưu hành viêm gan B cao. Tỷ lệ từ mẹ sang con là 5-10%, trong đó 90% em bé chuyển viêm gan mạn tính sau này. Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vaccine là cách phòng ngừa hiệu quả nhất.

Bạn đã tiêm 3 mũi vaccine, tức là đã hoàn thành liệu trình vaccine theo phác đồ, sau tiêm 1-2 tháng có thể làm xét nghiệm kiểm tra nồng độ kháng thể (anti-HBs). Nếu chưa có kháng thể, bạn nên tiêm lại, phụ thuộc vào mức độ kháng thể đã có để quyết định số mũi tiêm.

Tiêm ngừa viêm gan B đầy đủ và đúng lịch để phòng bệnh hiệu quả. Ảnh: Mộc Thảo

Bạn cũng cần xét nghiệm kiểm tra kháng thể sau tiêm nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như có chồng mắc viêm gan B, nhân viên y tế, cấp cứu, làm việc tại phòng xét nghiệm, nha sĩ, người xử lý rác thải, ướp xác, bộ đội, công an...

Còn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên tiêm ngay trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Các mũi tiếp theo sẽ điều chỉnh phụ thuộc vào loại vaccine đơn hoặc vaccine kết hợp phòng nhiều bệnh trong cùng một mũi.

Vaccine viêm gan B được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá rất an toàn. Lý do là các phản ứng sau tiêm của vaccine không phổ biến và thường mức độ nhẹ, ví dụ đau cơ, sốt tạm thời. Hiện không có mối liên quan giữa các phản ứng nặng, nghiêm trọng với vaccine.

Hiện nay, Hệ thống tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ hơn 40 các vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho người lớn và trẻ em, trong đó có hai loại phòng viêm gan B cho trẻ em gồm Heberbiovac HB (Cu Ba)và Gene Hbvax (Việt Nam; hai loại cho người lớn gồm: Gene Hbvax (Việt Nam) và Heberbiovac HB (Cu Ba). Vaccine Twinrix (Bỉ) phòng được cả viêm gan A và B chỉ trong một mũi tiêm, được chỉ định tiêm cho trẻ từ 12 tháng và người lớn.

BS.CKI Bạch Thị Chính

Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC